Шахматисты ждут бюджет

Здание по адресу ул. Малышева, 58/Горького, 37, где планируется разметить Федерацию шахмат области, Уральскую шахматную академию и музей. Фото: Алексей Кунилов

Здание в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 58/Горького, 37, где планируется разметить Федерацию шахмат области, Уральскую шахматную академию и музей, могут начать реконструировать только в 2023 году. Об этом заявил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт СТЕПАНЯН.

Изначально планировалось, что реконструкция начнется в нынешнем году. На работы закладывалось примерно полтора года. При оптимистичных раскладах здание могли бы сдать в 2023-м. Но…

– К сожалению, мы не попали в бюджет 2022 года. Сейчас я направил смету на пересчет. Надеюсь, что Законодательное собрание Свердловской области в этом году выделит средства, и в следующем мы выйдем на стройку, – сказал господин Степанян на пресс-конференции, посвященной Международному дню шахмат.

Затраты на реконструкцию будут поделены между Федерацией шахмат Свердловской области (в лице ее президента Андрея Симановского) и областным бюджетом. В прошлом году ориентировочная стоимость реконструкции здания составляла 150 млн рублей.

О создании уральского Дома шахмат (или, как его иногда называют, – Центрального дома шахматистов Урала) стало известно несколько лет назад. Для этих целей планируется отреставрировать доходный дом, построенный во второй половине XIX века (вероятнее всего, в 1880-е годы) на углу Покровского проспекта и 2-й Беговой улицы (сейчас это улицы Малышева и Горького). Шахматистам он был передан в августе 2019 года и сейчас пустует. В этом же здании впоследствии должен разместиться музей шахмат, а также сама Федерация и Уральская шахматная академия.

Пошел в отказ В мировых шахматах – сенсация: действующий (с 2013 года) чемпион мира Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего. Норвежский гроссмейстер объяснил свое решение отсутствием мотивации. «Просто чувствую, что не так много получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч», – цитирует Магнуса Карлсена Chess24. При этом чемпион мира подчеркнул – он не уходит из шахмат. В прошлом году Ян Непомнящий и Магнус Карлсен уже встречались в матче за шахматную корону. Россиянин уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5. Следующий матч за звание чемпиона мира должен пройти в 2023 году. Вероятно, российский гроссмейстер сыграет с обладателем второго места на прошедшем турнире претендентов – Дин Лижэнем (Китай). Но Международная федерация шахмат пока не объявила об этом официально.