Аркадий Дворкович переизбран на должность президента Международной шахматной федерации

Аркадий Дворкович занимает должность президента Международной шахматной федерации с 2018 года. Фото: сайт FIDE

На генеральной ассамблее FIDE в индийском Ченнаи прошли выборы президента Международной шахматной федерации. На этот пост вновь переизбрали россиянина Аркадия Дворковича.

Также на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) претендовал украинец Андрей Баришполец. Представители Франции Бахар Куатли и Белоруссии Иналбек Шерипов отозвали свои кандидатуры.

За Аркадия Дворковича проголосовали 157 делегатов, а за Андрея Баришпольца — 16, сообщает ТАСС.

"Я уважаю голос каждого, кто проголосовал сегодня, но хочу отдельно поблагодарить за то, что вы проголосовали за положительную повестку, которую мы старались проводить на протяжении этих лет. Мы будем работать вместе с каждым из вас в следующие четыре года. Это большая честь, привилегия и счастье получить вашу поддержку, мы одна команда и одна семья", — обратился президент FIDE к участникам генассамблеи.

Аркадий Дворкович занимает должность президента Международной шахматной федерации с 2018 года.