Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, коллегам и ученикам свердловского гроссмейстера Наума Рашковского

Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам выдающегося российского шахматиста. Фото предоставлено Федерацией шахмат Свердловской области

Международный гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский умер после тяжелой болезни на 77 году жизни, сообщает Федерация шахмат Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам выдающегося российского шахматиста.

"Большая утрата постигла спортивную общественность нашего региона и всей страны. Талантливый шахматист, выдающийся тренер, Наум Николаевич Рашковский внес весомый вклад в развитие шахматного спорта. Возглавляя женскую и мужскую сборные России, он привел их к знаковым победам в крупных международных чемпионатах, в том числе и к олимпийским наградам. Настоящий подвижник шахматного движения, Наум Николаевич заложил крепкие традиции уральской школы шахмат, стоял у истоков создания Уральской шахматной академии, воспитал множество талантливых учеников", — отметил губернатор региона.

По словам Евгения Куйвашева, уральцы запомнят его созидательным, умным, творческим, бесконечно увлеченным своим делом человеком, настоящим патриотом, одним из тех, кто создавал спортивную славу Свердловской области. Добрая память о Науме Рашковском всегда будет жить в сердцах благодарных учеников, коллег, единомышленников и всех уральцев, а его дело продолжится новыми достижениями уральских шахматистов.

В 60-е годы Наум Рашковский был одним из ведущих юниоров СССР. В чемпионатах страны лучший результат показал в 1986 году, заняв высокое для турниров высшей лиги восьмое место. Дважды становился чемпионом РСФСР — в 1974 и 1976 годах. В 1979 году на международном турнире в Сочи завоевал звание гроссмейстера.

Наум Рашковский работал тренером. В 90-е руководил женской сборной России. В 2001–2003 годах мужская команда под его наставничеством выиграла Олимпиаду и чемпионат Европы.

Гроссмейстер создал екатеринбургские команды "Агат", "МаксВен", "Урал", "Малахит", был их капитаном.

В 2008 году по инициативе Наума Рашковского открылась Уральская шахматная академия, которая теперь готовит юных шахматистов.

Напомним, что в прошлом году Федерация шахмат Екатеринбурга подготовила проект уличных павильонов для игры.