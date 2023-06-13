Юный свердловский шахматист выиграл первенство мира по блицу

Уральский спортсмен в 11 партиях набрал 9,5 очков. Фото: пресс-служба Федерации шахмат Свердловской области

Прохор Москвинов из Екатеринбурга завоевал золотую медаль на детско-юношеском первенстве мира по блицу в возрастной категории до 12 лет. Соревнования по шахматам прошли в Батуми.

Уральский спортсмен в 11 партиях набрал 9,5 очков, выиграв в 9 и одну сыграв вничью. Других призеров чемпион опередил на целый балл. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Свердловской области.

Прохор Москвинов — воспитанник Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени А. Е. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области.

"Поздравляем Прохора с блестящим выступлением! Он в очередной раз подтвердил, что свердловская шахматная школа одна из ведущих в стране и мире. Воспитанники Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени А. Е. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области постоянно добиваются успехов на соревнованиях самого высокого ранга", — рассказал президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

Он также добавил, что имена Леи Гарифуллиной, Тимура Фахрутдинова, Артема Пингина, которые становились победителями на чемпионатах мира, Европы, России, юношеских олимпиадах, известны теперь во всем мире.

Кроме того, команда лицея № 180 завоевала бронзовые награды Всероссийского финала школьных команд "Белая ладья", а Ростислав Киселев стал победителем этапа детского Кубка России.

В 2018 и 2019 годах Лея Гарифуллина становилась чемпионкой мира среди девочек до 14 лет и девушек до 16 лет, в составе сборной России — победительницей онлайн-олимпиады 2021 года. Еще один ученик УрША и ГЦ им. А. Е. Карпова Артем Пингин дважды выигрывал титул чемпиона Европы.

Фото: пресс-служба Федерации шахмат Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские школьники с триумфом выступили на Всероссийской олимпиаде.