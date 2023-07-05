Уральский шахматный центр может стать точкой притяжения любителей шахмат не только в России, но и во всём мире

На реконструкцию здания в общей сложности будет направлено 212 миллионов рублей. Фото: Полина Зиновьева

Уральский шахматный центр станет точкой притяжения любителей шахмат не только в Свердловской области и России, но и во всём мире. Такую оценку проекту дал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт 5 июля во время рабочего визита на строительную площадку в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет большое внимание развитию шахмат в регионе. Между правительством и федерацией шахмат Свердловской области в 2019 году было подписано соглашение о создании Уральского шахматного центра. Под него передано здание-объект культурного значения «Доходный дом» на улице Малышева, 58/ Горького, 32.

Фото: Полина Зиновьева

Получить разрешение на строительные работы подрядчик планирует уже на следующей неделе, а закончить работы в 2025 году.

«Мы присутствуем в начале пути реконструкции объекта. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и при участии компании «Сима-Ленд» был сделан этот проект. Подрядчиком является «Юнивестстрой», который уже работал на объектах культурного наследия. Будущая школа станет центром притяжения любителей шахмат не только в области и России, но и во всём мире. Здесь будут встречаться все любители шахмат, будут проводиться масштабные соревнования. Данный объект станет не только украшением Екатеринбурга, но еще раз подтвердит, Свердловская область – центр проведения международных спортивных состязаний. Напомню, совсем скоро мы примем Международный фестиваль университетского спорта, состязания пройдут на 12 современных спортивных площадках. Их готовность буквально накануне высоко оценил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров», – отметил Леонид Рапопорт.

Фото: Полина Зиновьева

На реконструкцию здания в общей сложности будет направлено 212 миллионов рублей. В проекте создание учебных кабинетов, помещения музея, вестибюля с гардеробом. Обучаться в центре смогут порядка 350 детей.

Фото: Полина Зиновьева

«В реализации проекта создания Центрального Дома шахматистов Урала очень помогли многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы, председатель Попечительского совета ФШСО Анатолий Карпов и президент областной федерации шахмат Андрей Симановский. Турнир претендентов, прошедший в Екатеринбурге в 2020/2021 году, дал огромный толчок развитию шахмат, поднял интерес к этой древней игре», – подчеркнул исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее Областная газета писала, что юный свердловский шахматист выиграл первенство мира по блицу.