В Екатеринбурге пройдут два турнира по ММА, один из которых возглавит Иван Штырков

Последний бой Иван Штырков провёл 22 февраля, победив Михаила Пастернака. Фото: Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Уральский промоушен RCC планирует провести два турнира по смешанным единоборствам в ближайший месяц. Об этом заявил исполнительный директор организации Николай Клименко.

Первый турнир должен пройти 26 сентября. Главным поединком вечера станет бой Михаила Рагозина (15–4) против Дмитрия Тебекина (12–2). Второе мероприятие лига планирует провести 10 октября, турнир должен возглавить известный екатеринбургский боец Иван Штырков (17–1). Правда, соперник «уральского Халка» пока неизвестен.

«Планируем, что мы проведём 22 поединка. Однозначно бойцы будут только из России и стран СНГ. Будут имена, будут дебюты — в ближайшее время опубликуем оба карда, — приводит слова Николая Клименко пресс-служба RCC. — Из-за ситуации с коронавирусом у нас уже сформировалась очередь из желающих подраться. Постараемся наверстать упущенное».

Последний турнир RCC прошёл в феврале, все дальнейшие запланированные мероприятия были перенесены из-за распространения коронавируса.

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