Более тысячи бойцов на пять контрактов с RCC

Иван Бондарчук (слева) – единственный представитель Екатеринбурга в финале проекта. Фото: Пресс-служба RCC

Определились финалисты проекта «Путь в RCС», который проводит уральский промоушен RCC и клуб «Архангел Михаил». Десять человек поспорят за пять контрактов с профессиональной лигой смешанных единоборств.

Началось всё ещё в феврале. Промоушен RCC объявил о старте проекта для бойцов-любителей со всей страны, которые желают выйти на профессиональный уровень. Для многих начинающих спортсменов это отличный шанс начать карьеру, любой желающий мог заполнить анкету, рассказать о себе, прислать видео своих любительских выступлений. В итоге лига получила аж 1 300 заявок, из которых отобрали 42 лучшие.

– Все заявки мы просматривали, смотрели бои, которые нам присылали. Для нас было важно, чтобы ребята не только побеждали в своих поединках, но и чтобы это было зрелищно, эффектно, чтобы нравилось зрителям и им было бы интересно в дальнейшем наблюдать за этими бойцами, – отметил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Заявки принимались на участие в пяти весовых категориях: средней (до 84 кг), полусредней (до 77 кг), лёгкой (до 70,3 кг), полулёгкой (до 66 кг) и легчайшей (до 61 кг). С помощью жеребьёвки спортсмены были разбиты на пары, в которых провели отборочные поединки.

Однако затем в дело вмешалась пандемия коронавируса, из-за чего проект был временно приостановлен. И лишь в конце сентября спортсмены вновь вступили в борьбу за заветные контракты с лигой. Организаторы провели четвертьфинальные и полуфинальные бои, тем самым определив десятку лучших бойцов (по два в каждой категории). Победители финальных поединков получат профессиональные контракты с лигой RCC и возможность выступать на высоком профессиональном уровне.

До решающего боя сумел добраться и представитель Екатеринбурга Иван Бондарчук – серебряный и бронзовый призёр первенства России по ММА, выступающий в полулёгкой весовой категории. Его соперником станет Евгений Ершов из Иваново. Дата боя пока не определена.

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