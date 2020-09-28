Нокаут за 29 секунд и трудовая победа Рагозина: итоги RCC Intro

Фото: Пресс-служба RCC

Уральский промоушен RCC провёл первый полноценный турнир по смешанным единоборствам после всех ограничений, связанных с коронавирусом. Десять ярких поединков украсили вечер, который состоялся в Академии единоборств РМК.

Для многих бойцов промоушена это были первые соревнования с декабря 2019 года. Например, для представителя клуба «Архангел Михаил» Михаила Рагозина (его секундантом был Иван Штырков), который в главном бою вечера встречался с Дмитрием Тебекиным из Санкт-Петербурга. Было видно, что оба бойца из-за долгого простоя находятся не в самой лучшей физической форме, в середине поединка силы стали покидать спортсменов, но Михаил был активнее своего оппонента. Все три раунда прошли примерно по одному сценарию, в котором Рагозин работал первым номером и в итоге забрал победу единогласным решением судей.

– Как всегда, немного расстроен боем, хотел досрочно победить соперника. Он был очень сильный, даже в каких-то аспектах удивил меня. Мне немного не хватало дыхалки, боялся, что на концовку боя её не хватит. В какой-то момент Дмитрий пошёл в борьбу, чувствовалось, что он тяжелее меня. Вообще свои бои я стараюсь проводить, по большому счету, в стойке, но получается не всегда, – отметил после боя Михаил Рагозин.

Одним из самых ярких выступлений вечера был поединок Ивана Сопивского и Данила Эрлиха. Сопивской подписал контракт на бой всего за четыре дня до выхода в клетку, он заменил выбывшего из-за травмы Александра Горбунова. Но несмотря на это, Иван активно начал поединок и уже на 29-й секунде поймал соперника левым боковым и отправил Эрлиха в глухой нокаут.

Также стоит отметить доминирующее выступление «уральского гангстера» Александра Грозина. В марте он потерпел поражение в рамках промоушена Fight Night Global и, конечно, жаждал победы. Все три раунда Грозин был активнее своего соперника Мансура Джамбураева, и все три арбитра отдали предпочтение бойцу из Талицы.

Победы на турнире в свой актив записали Арсений Смирнов, Зандан Цыдёнов, Самуил Шелест, Сергей Ясковец, Артур Караваев, Юрик Смоян и Дмитрий Михайлиди. Уже 10 октября RCC планирует провести ещё один турнир по ММА, в котором должны принять участие Иван Штырков и Тимур Нагибин.

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