Стивен Сигал открыл в Екатеринбурге Всероссийский фестиваль Айкидо

В Екатеринбург приехал знаменитый актёр и главный инструктор Федерации Айкидо России Стивен Сигал. Фото: Академия единоборств РМК

В Екатеринбург приехал знаменитый актёр и главный инструктор Федерации Айкидо России Стивен Сигал. Мастер боевых искусств открыл в уральской столице Всероссийский фестиваль Айкидо.

Как рассказали в Академии единоборств РМК, где проходит состязание, Стивен Сигал пробудет в уральской столице два дня. Он лично курирует проведение фестиваля: актёр принял участие церемонии открытия и провёл серию мастер-классов для спортсменов со всей России. Для актёра это первая поездка на Урал.

«Я знаю про Екатеринбург, что это потрясающий город со своей историей. Здесь очень красиво, здесь очень сильно развиты боевые искусства. Я давно хотел приехать сюда, и наконец-то это случилось», - рассказал главный инструктор Федерации Айкидо России.

Как ранее сообщала «Областная газета», Международный фестиваль айкидо проходит в Екатеринбурге со 2 по 4 октября. Генеральным партнёром спортивного праздника выступает Русская Медная Компания. Событие такого масштаба для любителей айкидо на Урале организуется впервые. В рамках фестиваля прошёл самый престижный турнир в России. Чтобы получить путёвки в Екатеринбург, команды-участники преодолели серьёзный отбор из нескольких стартов.

«Спасибо Екатеринбургу, господину Игорю Алтушкину и всей Академии, что приняли нас. Я очень рад быть здесь. Давайте тренироваться Айкидо, Кудо и Айкидо джиу-джитсу, чтобы быть сильнее и делать мир лучшим местом для всех нас», - сказал Стивен Сигал на церемонии открытия фестиваля.

Планируется, что по итогам мероприятия актёр вручит всем участникам памятные дипломы и призы от своей команды «Тэн Шин Айкидзюцу».

В рамках визита в Екатеринбург Стивена Сигала сообщил, что в России появится сеть его авторских школ: работа в этом направлении ведётся уже давно. Планируется, что первая школа появится в Москве, а затем это направление будут развивать по всей стране.