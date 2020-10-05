Уральский боксёр Сергей Ковалёв получил условный срок

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В США завершилось расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал магистрант УрФУ, уральский боксёр Сергей Ковалёв. Челябинский спортсмен получил три года условного срока.

Инцидент произошёл летом 2018 года. Сергей познакомился с американской моделью Джейми Фронтцой в одном из баров США. В этот же вечер Ковалёв оказался дома у Джейми, после чего между ними произошёл конфликт. По словам Фронтцы, Сергей проявлял агрессию, пнул собаку модели, а затем ударил Джейми по лицу. В результате у американки оказался сломан нос, и она подала на Ковалёва в суд.

Челябинцу светил реальный срок до четырёх лет, однако он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и согласился выплатить американской модели денежную компенсацию. В итоге, суд приговорил Ковалёву к трём годам условно.