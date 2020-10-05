Темы дня

Спорт / Единоборства
5 октября 2020, 15:06

Уральский боксёр Сергей Ковалёв получил условный срок

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

В США завершилось расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал магистрант УрФУ, уральский боксёр Сергей Ковалёв. Челябинский спортсмен получил три года условного срока.

Инцидент произошёл летом 2018 года. Сергей познакомился с американской моделью Джейми Фронтцой в одном из баров США. В этот же вечер Ковалёв оказался дома у Джейми, после чего между ними произошёл конфликт. По словам Фронтцы, Сергей проявлял агрессию, пнул собаку модели, а затем ударил Джейми по лицу. В результате у американки оказался сломан нос, и она подала на Ковалёва в суд.

Челябинцу светил реальный срок до четырёх лет, однако он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и согласился выплатить американской модели денежную компенсацию. В итоге, суд приговорил Ковалёву к трём годам условно.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.10.2020, 16:45 / Общество
В свердловском тубдиспансере снова организуют коронавирусный КТ-центр
05.10.2020, 16:35 / Общество
Читатели «Областной газеты» получают подарки за подписку
05.10.2020, 16:33 / Общество
ЕМУП «Спецавтобаза» потратит 100 миллионов на взыскание долгов
05.10.2020, 16:05 / Общество
Опубликованы спутниковые снимки загрязнённого побережья Камчатки
05.10.2020, 16:03 / Общество
Коронавирус добрался до 32 школ и 8 детсадов в Екатеринбурге