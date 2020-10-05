Стивен Сигал принял участие в фестивале айкидо в Екатеринбурге

Стивен Сигал проводит мастер-класс по айкидо. Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

В Екатеринбурге прошёл Всероссийский фестиваль айкидо. Главным гостем мероприятия стал голливудский актёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал.

– Я знаю про Екатеринбург, что это потрясающий город со своей историей. Здесь очень красиво, здесь очень сильно развиты боевые искусства. Я давно хотел приехать сюда, и наконец-то это случилось, – сказал Стивен Сигал на пресс-конференции.

Актёр высоко оценил Академию единоборств РМК, на площадке которой и проходил фестиваль. После экскурсии по зданию Сигал заявил о скором создании сети авторских спортивных школ в России.

– Мы уже давно работаем в этом направлении. Школы будут открыты не только для детей, но и для других желающих. Первая школа появится в Москве, а затем мы будем развивать их по всей России, – отметил актёр.

В течение двух дней мероприятия Сигал стал участником церемонии открытия, провёл несколько мастер-классов, активно общался со спортсменами.

– Боевые искусства, как и музыка, это некое культурное наследие, которое помогает нам объединяться. Я очень рад быть здесь. Давайте тренироваться, чтобы быть сильнее и делать мир лучшим местом для всех нас, – заключил Сигал.

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