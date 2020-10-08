В Каменске-Уральском открыли школу бокса имени Александра Николаева

В прошлом году Свердловская область принимала Чемпионат мира по боксу. В то же время был заложен Центр развития бокса. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 8 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл школу бокса в Каменске-Уральском. Ей присвоено имя тренера Александра Николаева, который в 1991 году основал в городе спортивный клуб "Гонг".

В прошлом году ему было предоставлено помещение в 500 кв. м, а в этом году вручен сертификат на 13,5 миллиона рублей для оснащения будущей школы. Тренер до открытия не дожил, он скончался в июле этого года. Его дочь Ольга Кочеткова поучаствовала в церемонии открытия центра и произвела символический удар в колокол.

"Я считаю закономерным, что центру бокса присвоено имя Александра Николаева. Это его усилиями, стараниями, мыслями создан этот уютный и важный центр спорта. Бокс на Урале любят, и сегодня у нас им занимаются почти десять тысяч ребят", - передаёт департамент информполитики Свердловской области слова главы региона Евгения Куйвашева.

Сегодня в составе национальной сборной выступают 17 свердловских боксёров. В 2019 году на Среднем Урале прошли ЧМ по боксу и Всемирный боксёрский форум. Год назад губернатор и генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв дали старт строительству Центров развития бокса на Урале. Такие центры в будущем должны также появиться в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.