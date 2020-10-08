Школа бокса «Гонг победы» открылась в Каменске-Уральском

Евгений Куйвашев с будущими звёздами российского и мирового бокса. Фото: Департамент информполитики СО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера принял участие в церемонии открытия в Каменске-Уральском школы бокса «Гонг победы» имени Александра Николаева.

– Я хочу вас всех поздравить с этим знаменательным и значимым событием не только для Каменска-Уральского, но и для Свердловской области, – сказал на церемонии открытия глава региона. – Я считаю закономерным, что центру бокса присвоено имя Александра Николаева. Это его усилиями, стараниями, мыслями создан этот уютный и важный центр спорта. Бокс на Урале любят, и сегодня у нас им занимаются почти десять тысяч ребят.

Александр Фёдорович Николаев в 1991 году основал в Каменске-Уральском клуб бокса «Гонг» и воспитал в нём немало спортсменов российского и международного уровня. Лучшие его ученики – заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2019 года среди любителей, а ныне – профессиональный боксёр мирового уровня Александр Беспутин и мастер спорта международного класса, пятикратный победитель первенств Европы, лучший боксёр России 2017 года Никита Пискунов. С 2015-го по 2018-й, четыре года подряд Федерация бокса России признавала Александра Николаева лучшим тренером России.

В прошлом году дворовому клубу «Гонг» было предоставлено в безвозмездное пользование помещение, а в марте этого года председатель федерации бокса России Умар Кремлёв вручил Александру Николаеву сертификат на 13,5 миллиона рублей для ремонта и оснащения нового помещения. Открытие должно было состояться в день бокса 22 июля, но из-за болезни Александра Фёдоровича его отложили. А через три дня замечательного тренера и прекрасного человека не стало. Так что вчерашний долгожданный праздник получился, к сожалению, со слезами на глазах.

– Наконец настал тот день, которого отец так ждал, – сказала Ольга Кочеткова, дочь Александра Фёдоровича. – Новый зал был его мечтой. Он хотел, чтобы его воспитанники занимались в хороших условиях. Пусть эта школа продолжает дело Александра Фёдоровича успехами. Папа сейчас сказал бы: «Ребята, тренируйтесь и всегда помните наш девиз: «Где мы – там победа, у победы уральский характер».

Ольга Александровна произвела символический удар в колокол, отлитый на Каменск-Уральском колокольном заводе Пяткова. Он символизировал начало работы школы бокса «Гонг победы». Дело всей жизни тренера Николаева продолжается. Сейчас в школе занимаются десятки каменских ребят от 6 до 18 лет. Евгений Куйвашев пожелал юным боксёрам славной спортивной жизни, побед и рекордов.

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