Пётр Ян проведёт первую защиту титула чемпиона UFC 12 декабря

Фото: Павел Ворожцов.

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что уральский боец Пётр Ян, действующий чемпион организации в легчайшем весе, проведёт первую защиту своего титула 12 декабря.

Его соперником станет американец Алджамейн Стерлинг, который идёт на серии из пяти побед подряд в UFC. У Яна же самая выдающаяся победная серия в легчайшем весе организации – семь поединков. В UFC Пётр дебютировал 23 июня 2018 года, а уже через два года сумел завоевать пояс чемпиона, нокаутировав Жозе Альдо.

На данный момент Стерлинг занимает первую строчку в рейтинге легчайшего веса. В своём последнем поединке он одержал победу над ещё одним перспективным бойцом из США – Кори Сэндхагеном.

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга должен стать со-главным событием турнира UFC 256, который пройдёт в США. В главном бою вечера сойдутся женщины – Аманда Нуньес и Меган Андерсон.

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