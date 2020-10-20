Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге отменён

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Екатеринбург лишился одного из самых масштабных спортивных мероприятий, запланированных на этот год. Чемпионат Европы по самбо, который несколько раз переносился, всё же был отменён.

- Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить ЧЕ 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире. В этом году чемпионата Европы не будет. Это связано еще и с тем, что во многих странах Европы сейчас существует запрет на выезд на соревнования. К тому же Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ситуация с пандемией коронавируса не улучшается, а ухудшается, - приводит слова главы Европейской федерации самбо Владимира Елисеева РИА "Новости".

Напомним, что изначально турнир должен был состояться в мае, затем был перенесен на сентябрь. Последней датой старта чемпионата было 27 ноября.