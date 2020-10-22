Иван Штырков дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэйджи

Фото: Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Известный уральский боец Иван Штырков поделился с "Областной газетой" своими мыслями по поводу предстоящего поединка за титул чемпиона UFC в лёгком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и претендентом Джастином Гэйджи. Он пройдёт на Бойцовском острове в субботу, 24 октября.

- Думаю, что Хабиб победит в этом бою. Если он готовился к бою чётко, как и раньше, то никаких сюрпризов или казусов быть не может. Думаю, что Хабиб заберёт победу. Уровень борьбы, которую он навязывает своим оппонентам, доминирование над ними в партере, где он забирает очки, и в итоге победы - по всем этим позициям он лучше, чем Гэйджи. Джастин хороший ударник, с "динамитом" в руках. Но его бой с Тони Фергюсоном показал, что эти удары можно выдерживать. Тони пропустил огромное количество ударов, но при этом не "выключился". Значит, Джастин не особо отличается от других бойцов-ударников. Непонятно, какой план на бой придумал Гэйджи, бороться с Хабибом он точно не будет. Наверное, будет стараться держать дистанцию, работать как Макгрегор на контратаках, пробивать лоукики, которые у него, кстати, неплохие. Но с другой стороны, лоукики для Джастина в этом бою могут быть фатальными, Хабиб может подхватить ногу и провести желанный тейкдаун. Исходя из того, что мы видим, как работают оба бойца, мне кажется, что Хабиб - фаворит в этом бою.

Почему многие считают Гэйджи самым тяжёлым испытанием в карьере Хабиба? Честно говоря, не знаю. У любого бойца каждый следующий бой - серьёзное испытание. Говорить, что Джастин сильнее, например, Эдсона Барбозы (бразильский спортсмен, уступивший Хабибу в конце 2017 года. - Прим. "ОГ"), я бы не стал. Единственное, у Гэйджи есть навыки борьбы, но если ты их используешь только для защиты, например, от тейкдаунов - это совсем другое. Хабиб своей борьбой забирает победы, это его стихия, его план на бой. Это разные вещи: просто уметь бороться и активно применять эти навыки в боях, как это делает Хабиб. Поэтому я отдаю предпочтение в предстоящем поединке российскому бойцу, - сказал Иван Штырков.