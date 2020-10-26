Последний полёт «Орла»: Хабиб победил Гейджи и завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов (справа) в бою с Джастином Гейджи доминировал и в стойке, и в партере. Фото: Пресс-служба UFC

Российский спортсмен, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гейджи в турнире на Бойцовском острове (Абу-Даби). После этого прямо в октагоне россиянин объявил о завершении своей длинной и яркой карьеры в смешанных единоборствах.

Хабиб ушёл непобеждённым – это главный тезис выходных в мире спорта. Он уже давно говорил о том, что в скором времени завершит карьеру, но при этом решение всё равно оказалось неожиданным.

Бой с Джастином Гейджи стал для Нурмагомедова особенным – это был первый поединок, к которому его не готовил отец. Весной Нурмагомедов-старший скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Абдулманап всегда готовил сына к поединкам, всегда был вместе с ним, а даже если не получалось присутствовать на боях (у него были проблемы с визой в США), Хабиб чувствовал поддержку отца.

Российский боец рассказал, что после предложения подраться с Джастином Гейджи он три дня обсуждал это с мамой, которая не хотела, чтобы он выступал без отца. Однако Хабиб принял вызов и пообещал, что это будет последний поединок в его карьере.

Сколько было разговоров о том, что Гейджи – самая серьёзная угроза в карьере Хабиба. О том, что именно Джастин сможет стать тем, кто нанесёт Нурмагомедову первое поражение. Но Хабиб не обращал на это внимания. Он готовился к поединку в привычном русле, со свойственной ему весогонкой (перед каждым боем россиянин сбрасывает более 10 кг). Показав на весах заветные 70,3 кг, Хабиб облегчённо выдохнул – казалось, это была самая сложная задача. А бой – уже второстепенно.

В октагоне Нурмагомедов доказал всем ещё раз, что является лучшим бойцом дивизиона. В первом раунде он постоянно напирал на Гейджи, выбрасывал удары в стойке. Джастин просто не понимал, что ему делать: россиянин оказывал давление, даже когда принимал мощные удары. Во втором раунде Хабиб провёл тейкдаун и как-то буднично, как на тренировке, вышёл на удушающий приём. Судья не заметил, как Гейджи сдавался, в итоге Джастин на несколько секунд «отключился», после чего бой был остановлен. Хабиб не сдержал эмоций, закрывшись руками он вытирал слёзы.

– Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу – поставьте меня во вторник на первое место в рейтинг вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29–0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо, – сказал Хабиб после боя.

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