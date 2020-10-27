Решающий бросок Михаила Игольникова (в белом) в финале турнира Фото: Пресс-служба IJF

В Будапеште (Венгрия) завершился Большой шлем по дзюдо. Сборная России сумела одержать победу в общекомандном зачёте, свой вклад внесли и свердловские спортсмены.

В категории до 90 кг у мужчин за нашу национальную команду выступал представитель Свердловской области Михаил Игольников. Жребий в этот день просто «улыбался» Михаилу: уже в первом раунде турнира ему в соперники достался чемпион мира из Грузии Автандил Чрикишвили. Встреча получилась очень упорной. Игольников боролся в левой стойке, а Чрикишвили – в правой, что доставляло обоим соперникам дискомфорт. Долгое время спортсмены не могли провести результативный бросок, хотя попытки были и у россиянина, и у грузина. Лишь под конец основного времени схватки Чрикишвили неудачно зашёл на приём, а Михаил удачно провёл ответный бросок и одержал досрочную победу.

Во втором круге турнира соперником Игольникова был хозяин турнира, венгр Кристиан Тот. И эта схватка также выдалась очень упорной. Надо отметить, что венгр был значительно ниже ростом. В начале поединка спортсмены получили обоюдное шидо (предупреждение), а ближе к середине схватки Михаила наказали во второй раз. Свердловчанин стал бороться гораздо активнее, что принесло свои плоды: его бросок судьи оценили на «ваза-ари» (оценка в дзюдо, означающая половину победы. – Прим. «ОГ»), а в оставшееся время Игольников сумел довести дело до победы.

За выход в полуфинал россиянин встречался с представителем Азербайджана Маммадали Мехдиевым. Российский спортсмен контролировал ход поединка, выигрывал неудобный для соперника захват, диктовал свою борьбу. Азербайджанец же боролся грубо, жёстко, иногда прямо на грани дозволенного. Но это не помешало Михаилу сделать два броска на «ваза-ари» и одержать уверенную победу.

А вот полуфинал и финал сложились для свердловчанина гораздо легче, нежели первые три встречи турнира. В полуфинале Михаил за минуту разобрался с испанцем Николозом Шеразадишвили, проведя отличный ответный бросок на «иппон» (высшая оценка в дзюдо, означающая досрочную победу. – Прим. «ОГ»). А в финале и вовсе за двадцать секунд заставил капитулировать представителя Монголии Алтанбагана Гантулга и завоевать золотую медаль турнира.

Ещё одну победу в копилку сборной России принёс свердловчанин Нияз Ильясов, выступавший в категории до 100 кг. В первом раунде турнира он одолел хорвата Златко Кумрича, затем прошёл украинца Виктора Демьяненко и турка Мерта Шишманлара. Самая упорная встреча Нияза получилась в полуфинале против представителя Бельгии Тома Никифорова. Спортсменам не хватило основного времени для выявления победителя, и лишь в «голден-скор» (дополнительное время в дзюдо. – Прим. «ОГ») Ильясов сумел склонить чашу весов в свою пользу. В финале свердловчанин оказался сильнее Армана Адамяна, успешно проведя удержание.

– Очень непривычный турнир. Совсем по-другому настраиваешься на борьбу после долгого перерыва. Да и правила «антиковидные» нам в новинку. Поэтому полезно было получить такой опыт перед чемпионатом Европы, на который я надеюсь поехать, – рассказал Ильясов. – Самым тяжёлым для меня оказался полуфинал против Никифорова, в котором дело дошло до «голден-скор». Наверное, интересно было бы побороться с Фонсекой, которому я уступил в финале чемпионата мира, – понять, что тогда не получилось. Но, как вышло, так и вышло – результату я, конечно, рад.

Сборная России завоевала на турнире аж десять медалей, пять из которых – золотые. Этот результат принёс уверенное первое место в общекомандном зачёте. На второй строчке оказались представители Франции, замкнули тройку призёров спортсмены из Турции.

Интервью «Областная газета» связалась с новоиспечённым победителем Большого шлема Михаилом Игольниковым, который поделился своими эмоциями и впечатлениями от турнира. – В первой же встрече вам в соперники достался мастеровитый грузин, чемпион мира. Схватка получилась крайне упорной, перед вашим решающим броском у Автандила был хороший момент. Можно сказать, что первая встреча была самая сложная на турнире? – Жребий был очень непростой, каждый соперник – как минимум призёр чемпионата Европы или мира. Я бы даже сказал, что это был «турнир наоборот»: первая встреча как финальная, а финальная – как первая. Чрикишвили – опытнейший соперник, тяжёлая схватка получилась с ним в первом раунде. Но хорошо, что мне хватило сил в концовке всё-таки одержать победу. – Вторая схватка с венгром также получилась крайне тяжёлой и упорной. В середине вы получили второе предупреждение, и казалось, не поняли за что. Можно сказать, что этот эпизод вас раззадорил? – Понимал, что борюсь с венгром на его территории. Соперник тоже опытный – призёр чемпионата мира, надежда Венгрии на медаль на этом турнире. Ожидал, что будет непросто. Конечно, остался недоволен, когда меня судьи наказали во второй раз. Сразу же после этого начал набирать обороты, сделать результативный бросок. И нужно было тактично, грамотно довести схватку и не получить третье замечание. – В третьей встрече показалось, что азербайджанец боролся довольно жёстко, где-то даже грубо. Вместо подсечки просто ударил вас в голень. Ожидали такой грязной борьбы от соперника? Или же всё было в рамках дозволенного? – На самом деле, с азербайджанцем мы знакомы уже давно, не в первый раз боролись друг против друга, общаемся. Получилось так, что в одном эпизоде он мне ударил по голени, но как только я поднялся, он извинился. Ничего страшного, бывает. Это борьба, не танцами всё-таки занимаемся. Хорошо, что под него тоже нашёл свой подход, применил домашние заготовки. Но, честно говоря, было уже полегче, чем в первых двух схватках. Продышался, вошёл в ритм. – Оставались силы на полуфинал и финал после таких трёх серьёзных поединков в отборочных раундах? – Конечно. Мы прошли хорошую подготовку. На тренировках перед соревнованиями мы проводим гораздо больше схваток, чем в день соревнований. Да, это немножко не то, но физически мы были готовы к тяжёлым поединкам. Понимал, что полуфинальная схватка будет решающей, надо было обязательно выходить в финал. Соперником был тоже старый знакомый – грузин, выступающий за Испанию – Николоз Шеразадишвили. Первый номер мирового рейтинга. Хорошо друг друга знаем, поэтому у меня были определённые наработки, которые удалось воплотить и победить. И, надеюсь, что и дальше эти наработки будут действовать, так как со всеми соперниками нам ещё встречаться не раз. Ну а на финал выходил с настроем, что будет всё долго и тяжело. А получилось так, что я провёл первую же атаку, которую и планировал – и она оказалась победной. – Какие сейчас дальнейшие соревновательные планы? – В конце ноября должен состояться чемпионат Европы в Праге. Пока он официально значится в календаре соревнований, его не отменили, так что будем готовиться. Ну а дальше будем отталкиваться от выступления в Чехии, далеко мы не заглядываем.

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