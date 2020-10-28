Пётр Ян - фаворит в бою со Стерлингом. Но лёгкой прогулки не будет

Фото: Пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе, уральский боец Пётр Ян проведёт первую защиту своего пояса 12 декабря. На турнире UFC 256 в Лас-Вегасе наш спортсмен сойдётся в октагоне с 31-летним американцем Алджамейном Стерлингом, этот бой станет со-главным событием вечера.

Пётр ворвался в UFC два года назад, за это время он провёл семь поединков и во всех одержал победу. 12 июля он сразился за вакантный пояс чемпиона легчайшего веса (обладатель пояса Генри Сехудо завершил карьеру) с легендарным бразильцем Жозе Альдо и одержал очень уверенную победу, став новым чемпионом организации.

Стоит отметить, что Ян не стал откладывать защиту своего пояса в долгий ящик. Он сам не раз признавался, что его цель - "зачистить" дивизион, победить всех основных соперников и удерживать титул как можно дольше. А претендентов на пояс в легчайшем весе предостаточно. Основные - Алджамейн Стерлинг и Кори Сэндхэген - провели очный поединок, в котором сильнее оказался Стерлинг и завоевал право провести титульный поединок.

Стерлинг и Ян уже давно подогревают интерес к своему бою, обмениваться нелицеприятными репликами в адрес друг друга в социальных сетях они начали ещё в начале года, так как все понимали, что их противостояние неизбежно. Оба спортсмена находятся на внушительной победной серии (у Яна семь побед, у Стерлинга - пять).

Алджамейн выступает в UFC аж с 2014 года, однако это будет его первый титульный поединок. В начале своей карьеры в организации он одержал четыре победы подряд, но затем дважды уступил раздельным решением судей. Вернувшись на победную серию 9 декабря 2017 года потерпел своё самое громкое поражение: Марлон Мораес в первом раунде отправил Стерлинга в глубокий нокаут ударом колена. С тех пор Алджамейн провёл пять боёв, одержал во всех победы и заслужил свой титульный шанс.

В очном противостоянии в стойке Пётр выглядит предпочтительнее. Уральский спортсмен из семи боёв в UFC четыре выиграл техническими нокаутами. Ударная техника у Яна поставлена ещё с детства: он начинал заниматься боксом. Но в то же время Стерлинг хорош в борьбе: четыре поединка в UFC он завершил в свою пользу именно в партере, применив удушающий или болевой приёмы.

Оба бойца демонстрируют хорошие скорости, проводят свои бои в высоком темпе, так что нас определённо ожидает яркий поединок. Ян сейчас находится в превосходной форме, он младше соперника на четыре года (Петру 27 лет) и является фаворитом предстоящего боя. Коэффициент на его победу на данный момент 1,5, в то время как на победу Стерлинга - 2,6.