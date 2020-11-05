12 свердловских спортсменов выступят на первенствах и чемпионате мира по самбо

Для Владимира Гладких (на фото справа) это будет первый чемпионат мира в карьере. Фото: Пресс-служба ВФС

В сербском Нови Саде стартовали юношеское и молодёжное первенства мира по самбо, а также взрослый чемпионат мира, которые продлятся до 8 ноября. В трёх турнирах примут участие 12 свердловских спортсменов.

Изначально первенства и чемпионат мира должны были проходить в разных местах и в разное время. однако из-за сложной эпидемиологической ситуации организаторы решили объединить проведение турниров в Сербии. Напомним, что чемпионат Европы в Екатеринбурге был отменён, а главный турнир года всё же состоится.

На взрослом чемпионате мира не должны были выступать свердловские спортсмены. В самбо при отборе действует спортивный принцип: победители чемпионата России отправляются на чемпионат мира, серебряные призёры национального турнира - на чемпионат Европы. По итогам чемпионата страны четыре свердловчанина должны были выступить на домашнем чемпионате Европы: Олеся Посылкина (72 кг), Владимир Гладких (57 кг), Денис Суханов (82 кг), Альсим Черноскулов (100 кг). Больше всех из этой четвёрки повезло Владимиру Гладких. Он четыре года подряд становился серебряным призёром чемпионата России, и все четыре раза проигрывал в финале одному и тому же спортсмену - Саяну Хертеку. В этом году москвич не сможет принять участие в чемпионате мира по состоянию здоровья, поэтому вместо него в Сербию отправился Владимир Гладких. Для него это будет первый чемпионат мира в карьере.

Что касается юношеского и молодёжного первенств мира, то здесь представительство свердловской школы самбо гораздо шире. Наибольшим количеством свердловчане выступят на первенстве мира среди юношей и девушек: Кристина Дудина (до 48 кг), Виктория Воронова (до 65 кг), Иван Луканин (до 75 кг), Дарья Речкалова (до 70 кг), Ольга Михеева (свыше 75 кг), Роман Желтов (свыше 87 кг), Герман Сорокин (до 52 кг).

Также свои спортсмены будут у Свердловской области и на молодёжном первенстве мира: Екатерина Семенова (до 52 кг), Екатерина Цыберт (до 56 кг), Ксения Хисматуллина (до 80 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг). Кстати, Альбина Чоломбитько заняла на чемпионате России третье место, но незадолго до турнира заменила первого и второго номера своей весовой категории, которые не смогли отправиться в Сербию.

Прямую трансляцию всех трёх турниров можно посмотреть на официальном сайте международной федерации самбо. Трансляции схваток взрослого чемпионата мира также покажет телеканал "Евроспорт".