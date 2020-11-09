Владимир Гладких: «Тренер сказал: «Готовься, завтра летим на чемпионат мира»

До этого Владимир Гладких выступал только на чемпионате Европы, который выигрывал в 2017 и 2019 годах. Фото: Анна Солнцев / ВФС

В Сербии завершился чемпионат мира по самбо. Свердловскую область на турнире представлял Владимир Гладких в категории до 57 кг. В российском самбо действуют особые критерии отбора: победитель чемпионата страны отправляется на чемпионат мира, серебряный призёр – на чемпионат Европы. Четыре года подряд Владимир Гладких уступал в финале национального турнира москвичу Саяну Хертеку. Но перед нынешним чемпионатом мира Хертек сдал положительный тест на коронавирус и не смог отправиться в Сербию, вместо него на свой дебютный чемпионат мира поехал Гладких. И с первой же попытки выиграл его! В интервью «Областной газете» свердловский самбист рассказал об эмоциях от победы, о том, насколько сложно бороться без подсказок тренера, о волнении и крайне упорных схватках в полуфинале и финале турнира.

– Владимир, когда узнали о том, что поедете на чемпионат мира? Вы же готовились к домашнему чемпионату Европы…

– В октябре появилась новость о том, что чемпионат Европы не состоится. Конечно, я очень расстроился: хотелось побороться здесь, в Екатеринбурге, с поддержкой трибун. По большому счёту, я уже мыслями был в новом сезоне, прорабатывал план подготовки к чемпионату России, который будет весной. И нас вызвали на сбор национальной команды: первых номеров, тех, кто должен был ехать на чемпионат мира, и нас, вторых номеров, для подстраховки и тренировок. И уже на сборе ко мне подошёл тренер и сказал, что, возможно, мне придётся ехать в Сербию. В итоге, второго ноября мне говорят: «Готовься, завтра летим на чемпионат мира».

– Для вас это был первый чемпионат мира. Было какое-то особенно волнение, давление?

– Наверное, больше давило то, что я не готовился к этому чемпионату мира, не был готов психологически, слишком поздно узнал о том, что поеду. И в первой схватке турнира я встречался с испанцем, понимал, что уровень самбо у них в стране не такой, как у нас, и что я должен побеждать. Правда, очень сильно волновался. Хорошо, что удалось победить, да ещё и досрочно. Стало немного полегче, «выдохнул».

– Вторая встреча тоже завершилась досрочно, всего за 20 секунд. Ожидали, что на таком уровне схватка может завершиться так быстро?

– После испанца я уже был весь в турнире, настраивался на каждую встречу, понимал, что это чемпионат мира, и что лёгких соперников здесь не бывает. С самого начала схватки стал действовать активно, в своей манере, перевёл соперника в партер и провёл болевой приём.

– Полуфинал против белоруса оказался упорным. На первых минутах вы были активны, заработали балл, но под конец схватки казалось, что сил уже осталось не так много. Действительно физически сложной получилась встреча?

– С Владиславом Бурдём мы встречались уже не в первый раз, хорошо знаем друг друга. Два года назад я выиграл со счётом 2:1, в этот раз уже 2:0. Но схватка действительно получилась крайне тяжёлой, я понимал, что нельзя ошибаться, на кону – финал чемпионата мира. Хорошо, что удалось удержать своё преимущество.

– Кстати, с вами не поехал Валерий Глебович Стенников (главный тренер сборной Свердловской области). Насколько сильно вам не хватало его подсказок у ковра?

– Мы очень поздно узнали о том, что я поеду в Сербию. Конечно, он мог прилететь, но, скорее всего, без аккредитации его бы просто не пустили в зал. А по телевизору можно было и дома посмотреть. Да и здоровье поберёг, сейчас ситуация с коронавирусом сложная во всём мире. Перед соревнованиями он мне дал наставление. Конечно, его не хватало у ковра, особенно в финале. Возможно, если бы он был, удалось бы выиграть более убедительно.

– Финал вышел совсем вязким…

– Боролся с опытным соперником из Таджикистана, чемпионом мира среди юниоров и молодёжи, серебряным призёром Кубка мира. Поэтому, конечно, схватка получилась очень упорной, изматывающей. Но всё же я сумел выстоять и одержать хоть и минимальную, но победу.

– Помните свои эмоции? Когда подняли вашу руку, казалось, что ни один мускул не дрогнул. Только уже потом в объятиях тренера вы наконец улыбнулись.

– Я просто был без сил. И, если честно, пока ещё не осознал, что наконец-то стал чемпионом мира! Возможно, осознание придёт уже дома, через какое-то время.

– Как отметили победу и день рождения (8 ноября Владимиру исполнилось 28 лет. - Прим. «ОГ»), если не секрет?

– Да здесь, если честно, и не отметить никак. Мы жили в гостинице, в так называемом «мыльном пузыре». Из гостиницы выходили – садились в автобус и ехали в зал, который закрывали от всех посторонних. Ну, а после соревнований – обратно. Поэтому приеду домой и с родственниками уже отпраздную.

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