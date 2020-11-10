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Спорт / Единоборства
10 ноября 2020, 20:14

Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA

Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA уже в начале следующего года в США.

Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA уже в начале следующего года в США. Фото: Академия единоборств РМК

Уральский боксер Марк Урванов проведёт бой за титул чемпиона мира WBA. Его соперником станет действующий чемпиона мира WBA Рене Альварадо из Никарагуа.

Как сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК, 7 ноября Марк Урванов должен был провести подводящий бой против россиянина Павла Маликова. Однако этот поединок пришлось отменить: во время подготовки к нему уральский боксёр получил травмы и вынужден был пройти восстановление.

«Сейчас план на бой один — победить. В случае моей победы для меня будут открыты все двери. Смогу проводить объединительные поединки, защиту, и в целом будет много возможностей», - рассказал Марк Урванов.

Точная дата и место предстоящего боя пока неизвестны. Однако скорее всего Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA уже в начале следующего года в США.

Добавим, что в 2020 году Марк Урванов провёл только один бой: на турнире RCC Boxing Promotions в марте он отправил в нокаут киргизского боксёра Акжола Сулайманбека Уулу и завоевал титул WBA Gold. Защита титула должна была пройти в ближайшие три месяца, но из-за пандемии и закрытия границ это стало невозможным.

Соперник уральского боксёра, Рене Альварадо, завоевал титул чемпиона WBA во втором полулёгком весе в ноябре прошлого года и с тех пор не выходил на ринг, поэтому боксеры будут в равных условиях.

Говоря про своего будущего соперника уралец отметил, что он очень опытный боксёр, в бою с которым следует быть предельно внимательным.

Сейчас Марк Урванов продолжает подготовку к титульному бою. Большая часть его тренировок проходит в Академии единоборств РМК.

Областная газета Свердловской области

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