Михаил Игольников: «Победе на чемпионате Европы рад, но это всё-таки не Олимпиада»

Михаил Игольников (слева) во время финальной схватки чемпионата Европы Фото: Carlos Ferreira/European Judo Union

В Праге завершился чемпионат Европы по дзюдо. Представитель Свердловской области Михаил ИГОЛЬНИКОВ, который в конце октября выиграл Большой шлем в Будапеште, завоевал золотую медаль главного турнира Старого Света в категории до 90 кг. Своими эмоциями от турнира спортсмен поделился в интервью «Областной газете».

– Михаил, чемпионат Европы начался для вас тяжело, как и Большой шлем. Первая схватка сразу выдалась затяжной. Казалось, что грек Теодорос Целидис и сам не боролся, и вам не давал, постоянно заходил на бросок, но тут же падал в партер…

– В первой схватке важно было продышаться, войти в ритм. Сейчас мои соперники уже по-другому на меня настраиваются, знают меня как сильного спортсмена. Ищут какие-то нестандартные способы победы. Грек, кстати, тренировался в России, а выступает за Грецию. Видимо, у него была установка выиграть у меня тактически, по замечаниям. Он постоянно делал попытки, но ни один бросок не доводил до конца. Создавал видимость активности. Я это прекрасно понимал, был аккуратен. И уже в голден-скор (дополнительное время в дзюдо – Прим. «ОГ») одержал победу.

– Вы говорите, что хотели продышаться. То есть получается, что тот факт, что стартовая встреча получилась долгой, пошёл вам на руку?

– Всегда по-разному, на самом деле. Зависит от конкретной ситуации: от турнира, от соперника, от того, сколько сил я потратил. Но в данном случае мне это пошло на пользу.

– Во втором круге вы встречались с эстонским спортсменом Кленом Кристофером Калюлайдом. С ним уже раньше на соревнованиях боролись?

– С ним мы пересеклись в первый раз, молодой резвый парень. Он активно начал встречу, стал атаковать. Я переждал и потом поймал его на его же ошибке и одержал досрочную победу.

– Далее по турнирной сетке уже пошли знакомые вам соперники. С испанцем грузинского происхождения Николозом Шеразадишвили вы уже встречались на недавнем Большом шлеме, и вновь одержали яркую победу, выполнив «подхват»…

– Перед схваткой я настроился, продумал, как буду действовать. Всё-таки мы боролись с ним уже далеко не в первый раз, друг друга знаем хорошо. Он чемпион мира, опытный спортсмен, поэтому важно было держать концентрацию и навязывать свою борьбу. Что, собственно, у меня и получилось. В этот раз Николоз меня ничем не удивил. Не успел, видимо. Или не смог.

– Не успел вас удивить и азербайджанец Маммадали Мехдиев, с которым вы недавно боролись в Венгрии. Тогда встреча получилась очень упорной, сейчас же вы одержали победу за 13 секунд.

– Да, конечно, я настраивался на полную встречу. С ним мы также знакомы давно. Но у меня получилось взять нужный захват и тут же провести «зацеп», который принёс мне такую быструю досрочную победу. После турнира пообщались с ним, он, конечно, расстроен, сказал, что не знает, как это произошло.

– Все встречи, кроме первой, вы завершили досрочно. Чувствовали, что на финал осталось достаточное количество сил?

– Конечно, хорошо, что получалось побеждать досрочно. Сейчас же по новому регламенту все схватки идут подряд: прошёл первый круг – сразу начался второй. И никто ждать не будет, пока ты отдохнёшь, восстановишься. Поэтому у меня было небольшое преимущество, было немного больше времени на отдых, на подготовку к новой встрече.

– В финале встречались с Неманьей Майдовым из Сербии. Довольны, как прошёл поединок? Судя по видео, эмоций у вас особых не было после победы.

– Безусловно, доволен своим выступлением, всё-таки вновь выиграл чемпионат Европы, теперь двукратный чемпион. А эмоций особых не было, наверное, потому, что у нас другие цели, не можем просто так распыляться, очень сильно праздновать. Я рад, конечно, но это всё-таки не Олимпиада.

– Какие сейчас планы, в каких соревнованиях будете принимать участие?

– В календаре у нас пока только один турнир серии Мастерс. Больше ничего нет, даже на сайте Международной федерации дзюдо. Поэтому далеко не заглядываем, посмотрим, как пройдёт турнир и пройдёт ли он вообще. Мы сейчас в таком подвешенном состоянии. Тренируемся, готовимся, но не знаем, поедем ли мы на тот или иной турнир.

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