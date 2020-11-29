Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим закончился вничью

Майку Тайсону 54 года, последний бой он провёл 11 июня 2005 года. Фото: Владимир Мартьянов

На арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе прошёл выставочный боксёрский поединок между бывшими абсолютными чемпионами мира - Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Бой завершился вничью. Реванш может пройти в Москве.

По регламенту бой состоял из восьми раундов по две минуты. Легенды бокса вышли на ринг в 12-унцевых перчатках и без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось. Однако подсчёт очков вели бывшие чемпионы мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Они же определяли победителя боя.

Для победителя был изготовлен специальный пояс WBC Frontline Battle Belt. Бой продлился все восемь раундов. Победитель выявлен не был. Судьи объявили ничью.

Майку Тайсону 54 года, последний бой он провёл 11 июня 2005 года. Всего на его счету 58 поединков (50 побед). Рою Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. На его счету 66 побед и девять поражений. Добавим, что результат этого выставочного поединка не будет внесен в официальную статистику боксёров.

Как сообщает ТАСС, Федерация бокса России предложит Майку Тайсону и Рою Джонсу - младшему провести повторный бой в Москве в 2021 году. По словам генерального секретаря организации Умара Кремлёва, реванш может состояться в День бокса, который отмечается 22 июля.