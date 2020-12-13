Иван Штырков и Магомед Исмаилов за сутки до боя встретились лицом к лицу

Соперником станет Ивана Штыркова станет звезда смешанных единоборств Магомед Исмаилов. Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»

Уральский боец Иван Штырков сегодня проведёт свой первый бой в лиге ACA. Его соперником станет звезда смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

Накануне поединка, который многие называют главным боем года в России, спортсмены прошли медицинское взвешивание. Им необходимо было уложиться в весовую категорию 93,5 кг.

Как сообщает пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил», за которую выступает Иван Штырков, «Уральский Халк» первым встал на весы: его результат 93,3 кг. «Лысый Хищник» Магомед Исмаилов показал на взвешивании 92,9 кг.

В тот же день вечером прошла церемония стердаунов, в ходе которой бойцы встретились лицом к лицу. Оба спорстмена провели за свою карьеру по 18 поединков. Магомед Исмаилов за последние два года успел выиграть у нескольких именитых бойцов, в том числе и у тяжеловеса Александра Емельяненко. У Ивана Штыркова лишь одно поражение за всю карьеру.

Спортсмены входят в топ-100 сильнейших тяжеловесов мира по версии Tapology. Также они имеют схожие и статистические данные: в среднем оба проводят по 1,5 раунда за бой.

Встреча «Уральского Халка» и «Лысого Хищника» пройдёт в главном карде турнира ACA 115, который пройдёт вечером 13 декабря в Москве на ВТБ-Арене. Главный бой вечера начнётся не ранее 22:00 по московскому времени.

Добавим, что помимо Ивана Штыркова, на турнире будет еще один боец из Екатеринбурга: Егор Голубцов проведёт бой против чемпиона ACB Юсуфа Раисова.