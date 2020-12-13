Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлёва с избрание на должность президента AIBA

Поздравления глава региона опубликовал на своей странице в Instagram. Фото: скриншот со страницы Евгения Куйвашева в Instargam

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Умара Кремлёв с избрание на должность президента Международной ассоциации бокса. Поздравления глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

«Мы давно знакомы, и я искренне поздравляю его с этим важным событием», - написал Евгений Куйвашев.

Свердловский губернатор отметил, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета за Умара Кремлёва проголосовали большинство делегатов более чем из 150 стран мира.

«Таким образом, он стал третьим россиянином, который в настоящее время руководит международной организацией, представляющей олимпийский вид спорта. Знаю, планов много, уверен, всё получится», - отметил Евгений Куйвашев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв возглавил Международную ассоциацию бокса (AIBA) в субботу, в ходе голосования на конгрессе AIBA, который прошёл в онлайн-формате.

В выборах приняли участие 155 национальных федераций. Россиянин набрал 57,33% голосов избирателей. После избрания, Умар Кремлёв призвал к единству и реформам в AIBA, спортивном органе, представляющем любительский бокс во всём мире.

Как сообщается на сайте ассоциации, новый глава AIBA объявил о планах предоставить ежегодное финансирование в размере 2 млн долларов национальным федерациям и создать боксёрские академии на каждом континенте для подготовки спортсменов, тренеров и судей.

Умару Кремлёву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.