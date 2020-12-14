Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей

Фото: пресс-служба "Архангела Михаила"

В Москве состоялся турнир по смешанный единоборствам ACA 115. В главном бою турнира сошлись уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов и екатеринбуржец Иван Штырков.

Бой проходил в полутяжёлом весе (до 93 кг), Ивану пришлось гонять вес, чтобы уложиться в категорию. Магомед же по габаритам уступал Штыркову.

В первом раунде соперники обменивались ударами в стойке. Бойцы присматривались друг к другу. Во втором раунде Исмаилов захватил инициативу, больше атаковал, провел красивый бросок, удерживал Штыркова в партере. В третьем раунде силы покидали Ивана, становилось очевидно, что Магомед лучше готов физически. Однако бой прошел все три раунда.

По итогам боя единогласным решением судей победу одержал Магомед Исмаилов.