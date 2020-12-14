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14 декабря 2020, 00:36

Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей

Фото: пресс-служба "Архангела Михаила"

Фото: пресс-служба "Архангела Михаила"

В Москве состоялся турнир по смешанный единоборствам ACA 115. В главном бою турнира сошлись уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов и екатеринбуржец Иван Штырков.

Бой проходил в полутяжёлом весе (до 93 кг), Ивану пришлось гонять вес, чтобы уложиться в категорию. Магомед же по габаритам уступал Штыркову. 

В первом раунде соперники обменивались ударами в стойке. Бойцы присматривались друг к другу. Во втором раунде Исмаилов захватил инициативу, больше атаковал, провел красивый бросок, удерживал Штыркова в партере. В третьем раунде силы покидали Ивана, становилось очевидно, что Магомед лучше готов физически. Однако бой прошел все три раунда.

По итогам боя единогласным решением судей победу одержал Магомед Исмаилов.

Областная газета Свердловской области

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