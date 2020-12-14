Исмаилов победил Штыркова. Но «финишировать» не смог

Объявление победителя боя Исмаилов-Штырков. Фото: Скриншот трансляции боя

В Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном поединке вечера сошлись уроженец Нижнего Тагила Магомед Исмаилов и известный екатеринбургский боец Иван Штырков.

Несмотря на то что поединок был не титульный, к нему было приковано большое внимание. Пожалуй, это был самый ожидаемый поединок этого года в российском ММА.

Прежде всего, из-за Маги Исмаилова. В своём прошлом поединке он, выступавший всю карьеру в среднем весе (до 84 кг), поднялся не на одну, а на две категории, и выступил в тяжёлом весе против Александра Емельяненко. Исмаилов сильно уступал в габаритах, но это не помешало ему буквально деклассировать Александра. Магомед избивал Емельяненко, и в третьем раунде рефери остановил поединок. После этого боя стало понятно, что Исмаилов в российском ММА может выйти против любого соперника.

Для Штыркова этот бой был шансом перезапустить карьеру, вновь заявить о себе. Иван рассказывал о том, что поменял подход к тренировкам, что стал заниматься с персональным тренером, ездил на сборы в Дагестан. Штырков ищет себя. Проиграв Ясубею Эномото в средней весовой категории он понял, что на этом эксперименты с весом закончены, и основная его категория – полутяжёлая. Бой за пределами Екатеринбурга (большинство своих поединков Иван провёл в столице Урала) против такого серьёзного соперника как Исмаилов – настоящий вызов для Ивана.

Бойцы отнеслись друг к другу с уважением. Разогрев поединка был не с элементами треш-тока, а с юмором. Часто спортсмены обменивались репликами в социальных сетях, вместе ходили на интервью, в которых отдавали должное друг другу.

Сам бой получился весьма достойным. Штырков был явным аутсайдером, многие эксперты считали, что Исмаилов разделается со своим оппонентом ещё в первом раунде. Однако Иван продемонстрировал очень хороший поединок. В первую очередь это касалось борьбы. Магомед – базовый борец, в его боях часто случаются броски, много времени он проводит в партере. В первом раунде против Штыркова Исмаилов несколько раз пытался перевести соперника в партер, но Иван очень грамотно защищался (видимо, не зря ездил на сборы в Дагестан). Понятно, что Магомед был быстрее, работал первым номером, но Штыркова это не смущало: он часто отвечал своими мощными ударами.

Во втором раунде Исмаилов попытался взвинтить темп, стал чаще наносить удары, постоянно атаковал и в одном из эпизодов совершил красивый амплитудный бросок. Оба спортсмена тратили силы, и под конец второго раунда «задышали». Третий раунд также прошёл под диктовку Исмаилова, но уже в более медленном темпе. Становилось понятно, что Магомед доведёт поединок до конца, но «финишировать» Ивана ему не удастся.

Так и получилось. Бой продлился все три раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. После поединка спортсмены по-дружески обнялись.

– Я хочу сказать всем, кто писал про Ваню, что он плохо дышит: «Заткнитесь». Ваня — крутой, – сказал после боя Магомед Исмаилов.

Штырков же отметил, что для него этот бой был очень важен.

– Я в огромном плюсе. Бой с таким оппонентом, в таком темпе и с таким КПД! Я обещал, что в клетку выйдет другой Штырков. Считаю, так и случилось. Отрицательный результат не может радовать. Но, если копать глубже, для меня это был вызов. Не просто хайпануть и добавить подписчиков, привлечь внимание. Это возможность вырасти как бойцу, профессионалу, личности. Теперь я знаю, на что способен. Уверен, мне не давали шанса даже на раунд. Доказал обратное и могу гордиться этим, – сказал Штырков.

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