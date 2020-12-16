Тимофей Цзю нокаутировал Боуина Моргана и защитил титул WBO Global

Фото: скриншот трансляции боя

В Австралии завершился вечер бокса. В главном поединке Тимофей Цзю, сын легендарного боксёра Константина Цзю, брутально нокаутировал новозеландца Боуина Моргана уже в первом раунде.

В своём предыдущем поединке Тимофей деклассировал опытного Джеффа Хорна, у которого в послужном списке значилась победа над самим Мэнни Паккьяо. После этого успешного выступления Цзю объявили обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в первой средней категории (Тимофей дважды защитил свой титул чемпиона WBO Global). Однако вместо боя за пояс была анонсирована третья защита титула WBO Global: на этот раз против новозеландца Боуина Моргана. Рекорд у соперника Тимофея был неплохой: 23 боя, 21 победа и всего одно поражение (один поединок был признан несостоявшимся), Морган не проигрывал с 2016 года. В активе Цзю-младшего на момент боя было 16 боёв, в которых одержаны 16 побед (13 - нокаутом).

Но какой-то равной борьбы в этом поединке не получилось. Тимофей в своём стиле начал работать первым номером, выбрасывая мощные удары с дистанции. Цзю-младший на порядок выше своего отца и превосходит его в размахе рук, поэтому техника у Тимофея другая: он больше работает на длинной дистанции, а Константин всегда стремился вести ближний бой.

Бой с Морганом завершился ещё в первом раунде. Сначала Тимофей выбросил несколько мощных ударов в печень, а затем, сблизившись, апперкотом отправил Боуина в нокдаун. Судья отсчитал до восьми и продолжил поединок, а Цзю-младший выбросил мощнейший правый удар точно в челюсть Моргана, который едва не улетел за канаты. На этом бой пришлось остановить: яркая и уверенная победа Тимофея.

После поединка Тимофей передал привет отцу, а также рассказал о дальнейших планах.

- Папа, как тебе? - с улыбкой на русском языке сказал Цзю-младший. - Я благодарен своему сопернику за бой. Конечно, не ожидал, что он завершится так быстро, но очень рад своей победе. Сейчас план один: я хочу драться за титул чемпиона мира.

Константин следил за поединком в студии телеканала "Матч ТВ". После победы он едва сдерживал улыбку.

- Конечно, рад за сына, он показал блестящий бой, - прокомментировал Константин Цзю выступление Тимофея. - Началось всё с апперкота, а затем этот мощный правый, вау! С Тимофеем созванивались сегодня перед боем. Мне тяжело давать какие-то тактические наставления на расстоянии, этим занимается тренер - муж моей сестры. Также в команде Тима работает мой отец и мой менеджер. Так что, он в надёжных руках.