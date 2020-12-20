Ясубей Эномото победил на турнире в Екатеринбурге Сергея Мартынова

В главном поединке вечера Ясубей Эномото победил Сергея Мартынова. Фото: пресс-служба RCC

В Екатеринбурге прошёл последний в этом году турнир по смешанным единоборствам RCC 8. Зрители увидели десять боёв по правилам ММА и три поединка по правилам кикбоксинга.

Как сообщает пресс-служба RCC, в главном поединке вечера Ясубей Эномото победил Сергея Мартынова.

«Швейцарский самурай» Ясубей Эномото - известный в России боец, который уже неоднократно принимал участие на турнирах в Екатеринбурге. В частности, в его активе победы над уральскими спортсменами Михаилом Рагозиным и Иваном Штырковым (это поражение стало для «Уральского Халка» первым в карьере). Сергей Мартынов ранее выступал на турнирах RCC с переменным успехом.

По итогам трех раундов все судьи отдали победу Ясубею Эномото.

Среди других поединков вечера отметим бои с участием уральских бойцов. Екатеринбуржец Арсений Смирнов в доминирующем стиле победил Сергея Романова, а известный уральский боец Александр Грозин не оставил шансов Илье Варварскому.