RCC Boxing Promotions и WBO проведут совместный турнир по боксу

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Российская организация RCC Boxing Promotions и Всемирная боксерская организация (WBO) запускают отборочный турнир во втором полулёгком весе (до 55,2 кг). В нём примут участие восемь боксёров из России, Таджикистана, Казахстана, Украины и ЮАР.

Турнир будет состоять из нескольких частей, а его победитель войдёт в топ-3 рейтинга WBO и станет претендентом на пояс чемпиона мира.

- Три пары будут боксировать 23 января, ещё одна пара — в марте. С WBO имеется договорённость, что победитель этой восьмёрки войдёт в тройку сильнейших и будет претендовать на бой за звание чемпиона мира. Сейчас у нас четвертьфиналы, полуфинал ближе к лету, а в конце лета или в начале осени - финал, — сказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

В эту субботу в Екатеринбурге на ринге Академии единоборств РМК пройдут поединки Асрора Вохидова (8-0) против Тато Бонокоане (10-3-3, 10ко), Евгения Ляшкова (7-1) против Александра Егорова (20-4-1) и Владимира Никитина (4-1) против Ержана Залилова (11-3-1). Ещё одним участником отбора станет Мухаммад Шехов, его соперник пока неизвестен.