Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора и объявил себя чемпионом

Сразу после победы американец заявил, что считает себя чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Фото: скриншот с сайта UFC

Американский боец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. Поединок состоялся в ночь на 24 января в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Главный бой вечера продлился чуть больше 2,5 минут и закончился во втором раунде победой американца техническим нокаутом. Дастин Порье взял убедительный реванш за поражение от ирландца в 2014 году. Об этом сообщается на сайте бойцовского чемпионата.

Сразу после победы американец заявил, что считает себя чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

По словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель этого поединка станет претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейджи в октябре прошлого года. Незадолго до боя Порье vs МакГрегор россиянин допустил, что может возобновить спортивную карьеру.

«Если Хабиб не вернётся, мы с Конором – два лучших бойца в этом дивизионе. Я думаю, это был титульный бой. Я – чемпион», - заявил Дастин Порье после победы над Конором Макгрегором.

Дастин Порье одержал 27 побед при шести поражениях. В активе Конора Макгрегора 22 победы и пять поражений.