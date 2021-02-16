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16 февраля 2021, 19:20

12 медалей свердловских самбистов

Свердловские юниорки стали победительницами первенства России в двух весовых категориях Фото: Пресс-служба ВФС/Евгений Листюк

Свердловские юниорки стали победительницами первенства России в двух весовых категориях Фото: Пресс-служба ВФС/Евгений Листюк

В Ханты-Мансийске завершилось первенство России по самбо среди юниоров и юниорок. Сильнейшие спортсмены страны не старше 20 лет боролись за медали национального первенства.

У юниоров действует тот же принцип отбора, что и у взрослых спортсменов: победители в своих весовых категориях отправляются на первенство мира (оно пройдёт в Улан-Баторе), серебряные призёры – на первенство Европы (состоится на Кипре). Свердловские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и семь бронзовых наград турнира.

Екатерина Цыберт из Екатеринбурга оказалась сильнейшей в категории до 59 кг у юниорок. В финале она одержала досрочную победу над москвичкой Кристиной Джумаевой менее чем за две минуты. Ещё одну путёвку на первенство мира завоевала екатеринбурженка Дарья Речкалова, победившая в категории до 80 кг. В финале она с минимальным преимуществом выиграла у представительницы Тулы Елены Алленовой.

У юниоров удачнее всех выступил екатеринбуржец Иван Луканин в категории до 79 кг. Он уверенно дошёл до финала, но там уступил представителю Пензы Илье Затылкину и завоевал серебро. Вместе с Луканиным на Кипр на европейское первенство в апреле отправятся екатеринбурженки Оксана Кобелева(до 54 кг) иЛюдмила Налетова(до 72 кг), которые также стали вторыми в своих весовых категориях.

Ну а самая популярная медаль у свердловских спортсменов – бронзовая: её наши самбисты завоевали в семи категориях. У юниоров в категории до 53 кг её удостоились братья-близнецы Данир и Дамир Шамсутдиновы, Степан Федив (до 64 кг) и Булуд Сафаров (свыше 98 кг). У юниорок бронза досталась представительницам Екатеринбурга Дарье Русаковой (до 54 кг), Ольге Михеевой (свыше 80 кг) и Маргарите Кириченко (свыше 80 кг).

  • Опубликовано в №028 от 17.02.2021 
Областная газета Свердловской области
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