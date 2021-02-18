«Атлант» открыл свои двери: в Качканаре ввели в эксплуатацию новый Дворец единоборств

Дворец единоборств начали возводить в феврале 2020 года. Фото: Павел Ворожцов

В Качканаре состоялось торжественное открытие нового Дворца единоборств «Атлант». В мероприятии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Дворец единоборств начали возводить в феврале 2020 года. Несмотря на то, что строительство совпало с пандемией коронавируса, работы были выполнены за год, и в феврале 2021-го в Качканаре торжественно открыли новый спортивный объект.

– Всегда, когда мы вводим в эксплуатацию подобные объекты, это большая радость для любителей спорта. Я знаю, что в Качканаре живут очень активные, любящие спорт люди. Искренне поздравляю всех вас и хочу поблагодарить администрацию Качканарского городского округа, ЕВРАЗ за то, что за последние несколько лет мы решили очень важные вопросы и продолжаем выполнять поставленные задачи, – сказал во время приветственной речи глава региона Евгений Куйвашев.

Строительство нового спортивного объекта проходило в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом. Кстати, это далеко не первая спортивная постройка в Качканаре, выполненная в рамках соглашения. Ранее в городе открыли центр футбола «Олимп» (футбол в Качканаре очень популярен, поэтому объект пришёлся к месту), а также лыжероллерную трассу. «Атлант» построен за счёт горнодобывающей компании – бюджет составил более 300 миллионов рублей.

– ЕВРАЗ не только занимается развитием производства, разрабатывает новые месторождения и осваивает новую технику. Мы многое делаем для развития инфраструктуры городов, в которых находятся наши предприятия. Дворец единоборств – это очередной объект, возведённый в рамках трёхстороннего соглашения, вместе с руководством города и области мы строим лучшее будущее, – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.

Всего комплекс будет вмещать пять залов разной направленности, в основном зале размещены четыре борцовских ковра и два татами, что позволит проводить соревнования и тренировки по всем видам единоборств, секции которых существуют в городе: самбо, дзюдо, карате, бокс, кикбоксинг, рукопашный бой и грэпплинг. Еженедельно в «Атланте» смогут тренироваться 600 человек, и это решит проблему с нехваткой мест для всех желающих заниматься единоборствами: городские власти не раз отмечали, что популярность спортивных единоборств в Качканаре растёт.

– Я напомню, что в 2019 году у нас ещё даже не было проекта этого дворца, а сегодня мы уже его вводим в эксплуатацию. Мы построили футбольный комплекс «Олимп», и в конце февраля будем принимать там Первую лигу по мини-футболу среди мужчин. Я уверен, что у «Атланта» такое же будущее, объект соответствует всем стандартам, а учитывая, что у нас в городе есть чемпионы мира по единоборствам, то, возможно, этот комплекс будет принимать у себя известных спортсменов, – отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Конечно, о проведении каких-то крупных федеральных соревнований говорить не приходится: всё-таки 250 зрительских мест – не так много для того, чтобы вместить всех желающих зрителей, к примеру, чемпионата России. Но областные и даже окружные соревнования Качканар вполне сможет принять, и для города это будет очевидный плюс.

После всех приветственных речей на церемонии открытия «Атланта» с показательными номерами выступили те, для кого и был построен этот объект – спортсмены различных секций единоборств. Здесь были самбисты, которые показывали не только броски, но и приёмы из боевого самбо, причём среди выступавших оказались победители первенств России и Европы. Юные боксёры продемонстрировали ударную технику, которую им поставили в местной спортивной школе. В финале показательных выступлений представители карате поразили гостей эффектными и эффективными приёмами. Самые юные участники разбивали руками и ногами деревянные доски (причём делали это как мальчики, так и девочки). Воспитанники постарше продемонстрировали удары, а также яркие контрприёмы. Не обошлось и без «набивки» – один спортсмен бьёт второго в корпус, тем самым вырабатывая навык держать удар. Ну а кульминацией стал удар локтем одного из каратистов, которым он разбил пять бетонных брусков под овации зрителей.

В завершение церемонии открытия все юные спортсмены сделали совместную фотографию с официальными лицами мероприятия. Евгений Куйвашев пожелал качканарским представителям единоборств новых побед: теперь в городе есть все условия для того, чтобы стать известными спортсменами.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов