Свердловчане Уали и Али Куржевы (второй и третий слева соответственно) с наградами чемпионата России. Фото: Анна Солнцева/ВФС

В Оренбурге завершился чемпионат России по самбо. Свердловские спортсмены увезли с турнира одиннадцать медалей различного достоинства.

Свердловские самбисты традиционно являются одними из главных претендентов на медали национального чемпионата. Правда, последние два года сборная региона выступала не так удачно, как хотелось бы. В российском самбо довольно простые условия отбора на чемпионаты Европы и мира: победители национального чемпионата отправляются защищать честь страны на чемпионат мира, а серебряные призёры – на чемпионат Европы. Последние два года свердловчане на главный мировой турнир не отбирались, не удавалось нашим спортсменам завоевать золото национального чемпионата. Главный тренер сборной области Валерий Стенников объяснял это переходным периодом, сменой поколений.

В этом же году свердловчане действительно вернули себе статус одной из сильнейших школ самбо в нашей стране. Сборная региона завоевала одиннадцать наград: две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

Стоит отметить, что чемпионат России в Оренбурге впервые проходил в новых весовых категориях. Если раньше у мужчин их было девять, то сейчас стало восемь, соответственно, изменились и сами весовые категории на несколько килограммов. И самое интересное, что в восьми весовых категориях спортсмены боролись только на чемпионате России: на международных стартах по новым правилам будет всего семь весов (раньше было также девять). На чемпионатах мира и Европы не будет самой маленькой весовой категории, которая есть на национальном чемпионате – до 53 кг. То есть призёры чемпионата России в этом весе будут лишены поездки на международные старты.

В категории до 79 кг у мужчин на турнире Свердловскую область представляли братья-близнецы – Уали и Али Куржевы, и оба сумели завоевать награды турнира. Уали Куржев начал чемпионат уверенно, не давал своим соперникам шансов и добрался до финала, где победил Аскербия Бербекова и завоевал золотую медаль. Его брат, Али, потерпел обидное поражение в первом раунде, однако затем через сетку утешительных встреч смог одержать пять побед подряд и в итоге стать бронзовым призёром турнира. Ещё одну бронзу в этом весе завоевал свердловчанин Денис Суханов.

У женщин золото турнира, а также право поехать на чемпионат мира в Москву в ноябре завоевала Олеся Посылкина в категории до 72 кг у женщин. В прошлом году свердловская спортсменка была серебряным призёром национального чемпионата, а в этом одержала четыре победы и выиграла турнир.

Также в этом году свердловские спортсмены завоевали три серебряные награды турнира: Иван Панюхин (до 53 кг), Владимир Гладких (до 58 кг) и Анна Балашова (до 80 кг). При этом Гладких и Балашова отправятся на чемпионат Европы, который состоится в мае в Лимасоле (Кипр), а вот Панюхину повезло меньше: его весовой категории на международных стартах не будет.

Ну, и также ещё четыре бронзовые награды (помимо уже упомянутых медалей Али Куржева и Дениса Суханова) достались свердловским самбистам. Данир Шамсутдинов стал третьим в категории до 53 кг, Данил Пономаренко – в категории до 64 кг, Артур Хапцев – в категории свыше 98 кг, а также Людмила Налётова – в категории до 72 кг.

Интервью Своими впечатлениями от прошедшего турнира с «Областной газетой» поделился главный тренер сборной Свердловской области Валерий СТЕННИКОВ. – Как оцените выступление свердловских спортсменов? 11 медалей, по сравнению с прошлым годом, – солидный рывок… – Могли выступить и лучше. Понимаете, дело не в медалях, а в путёвках на чемпионаты мира и Европы. Конечно, бронзовые медали чемпионата России – это хорошо, но хотелось больше путёвок на международные старты. А так, если брать общий зачёт среди регионов, то мы заняли первое место на этом турнире и среди мужчин, и среди женщин. – Этот чемпионат России проводился в новых весовых категориях. Как вы отнеслись к изменениям? И были ли у кого-то из свердловчан из-за этого проблемы со сгонкой веса, например? – Вообще, много всего интересного было из-за этих перемен в весовых категориях. Кто-то чуть спускался в весе, кто-то поднимался. Много неожиданностей было. Например, в весе до 64 кг у мужчин победу одержал кандидат в мастера спорта из Челябинска Александр Куликовских, никто его там не ждал. Состав участников был очень сильным на этом турнире. У нас в этом весе три парня в четвертьфинале были, выигрывай – и как минимум один человек будет в финале. Но все трое проиграли, поэтому только бронза у Данила Пономаренко. – На чемпионате России было восемь категорий, а на международных стартах будет семь – исключат самую лёгкую категорию (до 53 кг), в которой как раз на чемпионате Европы должен был выступить свердловчанин Иван Панюхин… – Да, Панюхин остаётся без международных стартов в этом году. На чемпионате России оставили категорию до 53 кг для молодых парней, чтобы они в ней втягивались во взрослый чемпионат после юношеских и молодёжных первенств, а затем переходили уже в более тяжёлые весовые категории. – Владимир Гладких вновь проиграл в финале Саяну Хертеку (пятый раз подряд). Что не получилось в этот раз? – Уступил-то всего 0:1. Наглости спортивной не хватило. Отборолся всю встречу вторым номером – вот и результат. Вышел в финал, чего уже осторожничать? В любом случае будет путёвка или на чемпионат Европы, или на чемпионат мира. – Самый титулованный член сборной области – Альсим Черноскулов – в этом году занял лишь пятое место. Конкуренция выросла? – Нет, это связано исключительно с травмой. У него потянута паховая мышца полностью, синяк на всю ногу. Дней за 15 до турнира получил травму, и лучше бы, наверное, не боролся. Это такая травма, которая долго восстанавливается, к сожалению. – Как у него настрой? Завершать карьеру не собирается? – О пенсии ещё не думает. Залечит травму – и дальше бороться.

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