Первая защита Петра Яна в UFC

Фото: Павел Ворожцов

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 259. Свою первую защиту чемпионского титула в легчайшей весовой категории будет проводить боец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян.

Ян ворвался в сильнейшую лигу мира летом 2018-го. За два года он провёл шесть поединков, во всех одержал победы, а затем сражался за вакантный титул чемпиона против легендарного Жозе Альдо. Пётр своим шансом воспользовался, нокаутировал Альдо и стал чемпионом UFC – вторым российским чемпионом организации после Хабиба Нурмагомедова.

При всём уважении к Альдо и к остальным соперникам Яна, в выходные Петра ждёт, пожалуй, самая серьёзная проверка в его карьере. Соперником россиянина станет Алджамейн Стерлинг. 31-летний американец ямайского происхождения попал в смешанные единоборства гораздо раньше Яна, в UFC он дебютировал аж в 2014-м. Стартовав с трёх побед, Стрелинг потерпел два поражения подряд и был на грани увольнения из лиги. Но Алджамейн закрыл поражения двумя победами и вышел на бой с Марлоном Мораесом. Именно этот поединок считается переломным в карьере Стерлинга: Марлон ударом колена отправил Алджамейна в глухой нокаут, но Стерлинг сделал правильные выводы из поражения и вернулся другим бойцом. С того времени Стерлинг провёл пять боёв, во всех одержал победы и получил свой первый титульный шанс, за который будет цепляться до конца.

На пресс-конференции перед турниром Пётр Ян выразил уверенность в своих силах.

– У него неплохая ударка, но я смогу нокаутировать его. Безусловно, я должен побить первого претендента. Того, кто заслуживает право драться за пояс. Я каждый тренировочный лагерь пытаюсь приобрести что-то новое и продемонстрирую это в бою, – сказал Ян.

Ян действительно прогрессирует от боя к бою, добавляет во всех аспектах. Тренировочный лагерь к предстоящему поединку Пётр проходил не в привычном для себя Таиланде (именно там раньше готовился россиянин), а в Америке – в известном зале American Top Team. Несмотря на послужной список Стерлинга, именно Пётр является фаворитом в бою, по мнению букмекеров. Так, на победу Яна коэффициент 1.75, а на победу Алджамейна – 2.18.

Прямую трансляцию основных поединков турнира покажет телеканал Рен-ТВ. Трансляция начнётся в воскресенье, в 8:25 по уральскому времени.

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