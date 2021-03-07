UFC проведёт бой-реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

У Петра Яна будет возможность вернуть пояс чемпиона. Фото: Павел Ворожцов.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил о новом поединке между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Бой-реванш должен состояться в ближайшее время.

Речь об этом шла на пресс-конференции, организованной после турнира UFC 259.

«Жаль, бой был очень хороший. Все ждали этот бой, все ждали, что будет круто. Как можно быстрее мы организуем реванш», – передаёт слова президента UFC пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

В свою очередь российский боец уже извинился перед соперником.

«Я приношу извинения и желаю Алджамейну Стерлингу скорейшего восстановления. Я не хотел наносить запрещённый удар, я совершил большую ошибку и заплатил за это», – написал боец клуба «Архангел Михаил» в своем аккаунте в Твиттер.

Ранее «Областная газета» сообщала, что Пётр Ян потерял пояс чемпиона UFC из-за запрещённого удара.