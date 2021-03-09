Колено Яна и слёзы Стерлинга: как российский чемпион потерял свой пояс

Пётр Ян на время лишился своего пояса, но жаждет вернуть его в реванше Фото: Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В одном из главных поединков вечера первую защиту чемпионского пояса проводил боец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян.

Россиянин и его соперник, амерканец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг, сделали вес и были готовы к настоящей битве в октагоне, которую, собственно, и продемонстрировали. Стерлинг до боя с Яном хвалился своими борцовскими навыками, однако показать их в бою он не сумел. Напротив, Ян, который бывал на сборах в Дагестане, уже в первом раунде совершил несколько красивейших бросков. Стартовые раунды получились напряжёнными, но начиная с третьего отрезка Пётр стал прибавлять. Его удар ногой в область печени Стерлинга заметно замедлил соперника, и постепенно Ян начал полностью контролировать бой. Казалось, что Алджамейну если и удастся продержаться все пять раундов, то ни о какой победе решением судей он говорить не сможет.

Однако кульминация поединка произошла ближе к концу четвёртого раунда. В очередной раз оказавшись на полу, Стерлинг пытался встать на ноги, но Пётр не давал ему это сделать. Ян обернулся в сторону своего угла, после чего нанёс удар коленом в голову. И всё сразу стало понятно и болельщикам, и самому Петру: он допустил ошибку. Алджамейн касался пола коленом, а, значит, находился на трёх опорах (две ступни и колено). В таком случае наносить удар коленом запрещено правилами.

То ли это была неправильная подсказка от секундантов, то ли сам Ян не разобрался в ситуации, но факт остаётся фактом: нарушение было. Оставалось два варианта развития события: Стерлинг продолжает бой или же отказывается от выступления. Во втором случае пострадавшую сторону (то есть Стерлинга) признают чемпионом. Естественно, американец пошёл именно по этому пути, хотя в истории UFC были случаи, когда бойцы продолжали поединок.

Стерлинг устроил концерт со слезами и истерикой. В сердцах швырнул пояс, который на него надели: мол, не такой ценой он хотел выиграть титул. Вот только уже вечером Алджамейн радостно выкладывал в социальные сети фотографии с тусовки с поясом. И не было того полуобморочного состояния, которое он демонстрировал в октагоне.

И, что примечательно, Стерлинг уже выдаёт фразы о том, что он не будет против, если UFC предложит ему следующий бой с кем-то другим, а не с Яном, хотя глава организации Дана Уайт чётко дал понять, что намерен устроить реванш. Алджамейн понимает, что вряд ли в повторном бою ему удастся одержать победу, и что красоваться с поясом осталось недолго. Ну, а Пётр пообещал учиться на ошибках и заявил, что с нетерпением ждёт реванша.

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