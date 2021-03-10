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10 марта 2021, 10:05

Пётр Ян покинул топ-10 сильнейших бойцов UFC

Пётр Ян

У Петра Яна ещё будет возможность вернуть пояс чемпиона. Фото: Павел Ворожцов.

Уральский боец Пётр Ян потерял две позиции в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Сейчас он находится на 12-й строчке, говорится на сайте организации.

Также известно, что боец из США Алджамейн Стерлинг, с которым Пётр Ян провёл неудачный бой, впервые попал в сводный рейтинг. Он расположился на 15-м месте.

Напомним, в минувшие выходные в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 259. Российский боец Пётр Ян провёл первую защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Выступление оказалось неудачным. Из-за запрещённого удара Ян потерял пояс чемпиона UFC.

Позже президент UFC Дэйна Уайт заявил о бое-реванше между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. Встреча должена состояться в ближайшее время.

Напомним, в сентябре 2020 года "Облгазета" писала, что Пётр Ян вошёл в топ-10 сильнейших бойцов UFC.

Областная газета Свердловской области

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