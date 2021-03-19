Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов с Даной Уайтом (слева) и со своим менеджером Али Абдель-Азизом. Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова

Непобеждённый российский боец, чемпион UFC в лёгком весе объявил о том, что принял окончательное решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил в своём Instagram после разговора с президентом UFC Даной Уайтом.

"Дана, большое спасибо тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы, ребята, навсегда изменили жизнь многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твоего отношения ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья будут помнить тебя. Сегодня был настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также спасибо всей команде, партнёрам и всем болельщикам. Надеюсь, вы примете моё решение и поймёте меня", - написал Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, свой последний бой провёл 24 октября на турнире UFC 254. Тогда российский боец во втором раунде удушающим приёмом победил американца Джастина Гэйджи, одержал 29-ю победу в карьере и объявил об уходе из спорта. Однако до сих пор Дана Уайт не исключал россиянина из рейтингов, проводил с ним переговоры и уговаривал вернуться. Однако сегодня сам Уайт подтвердил, что решение Хабиба окончательное.

"29-0. Он официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё и наслаждайся всем, что будет дальше, мой друг", - подписал совместную фотографию с Хабибом в своём Instagram Дана Уайт.

Отметим, что уже стало известно, кто будет главными претендентами на освободившийся пояс. За вакантный титул сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер.