Новая глава карьеры Штыркова

Иван Штырков (справа) в бою с Муратом Гуговым продемонстрировал хорошую ударную технику. Фото: Пресс-служба «Архангела Михаила».

Известный уральский боец Иван Штырков провёл свой первый поединок по новому контракту с лигой ACA. В Санкт-Петербурге на турнире ACA 120 (ACA – один из сильнейших промоушенов страны) Штырков раздельным решением судей одолел Мурата Гугова.

Последние два года в карьере Ивана Штыркова выдались не самыми простыми. В декабре 2019 года Иван решил провести эксперимент и спуститься в средний вес (до 84 кг). Идея изначально была довольно спорной. Штырков, обладающий огромной мускулатурой, должен был очень постараться, чтобы влезть в средний вес. 5 мая 2018 года он и вовсе дрался в тяжёлой весовой категории и весил 110 кг…

Согнать-то вес Иван согнал, но выглядел в октагоне не в своей тарелке, сильно истощён был уральский боец и потерпел первое поражение в карьере, уступив удушающим приёмом Ясубею Эномото. Понятно, что эксперименты с весом возникли не на ровном месте: Штырков пытался хоть как-то разнообразить свою карьеру. В RCC Ивану, по сути, могли предоставить в соперники бойцов, которые находятся без контрактов с другими лигами, и в основном эти соперники были не самого высокого уровня. Как, например, Михаил Пастернак, которого Иван уверенно победил в своём следующем поединке и «закрыл» поражение от Эномото.

Бой с Магомедом Исмаиловым, о котором «Областная газета» подробно писала, как раз открыл Ивану новую дверь в развитии своей карьеры. Штырков хоть и проиграл Исмаилову, но впечатлил представителей лиги ACA, которые предложили Ивану контракт на три боя. Первый из них был поединок против Мурата Гугова.

Интересно, что впервые в карьере Штыркова его бой был не в главном карде турнира. Да, раньше Иван был главной звездой тех спортивных мероприятий, где он выступал. Но сейчас в новой для себя лиге имя нужно делать заново.

Гугов и Штырков устроили в октагоне мощный бой. В первом раунде после небольшого размена ударами Мурат провёл тейкдаун и попытался перевести Ивана в борьбу, но уральский боец, за плечами которого хорошая борцовская подготовка (Иван – призёр чемпионата России по самбо), довольно быстро поднялся в стойку. Долгое время бойцы провели в клинче у сетки, обмениваясь ударами.

Во втором раунде Штырков пресекал попытки Гугова перевести его в борьбу, а в стойке Иван работал первым номером и наносил мощные и точные удары. Гугов принимал эти удары, но продолжал стоять на ногах. Заключительный раунд был похож на первый. Долго спортсмены находились в клинче у сетки в борьбе за выигрышную позицию. В конце раунда Ивану удалось совершить красивый бросок и организовать добивание. Это был важный момент: Штырков забрал концовку боя, что во многом повлияло на исход поединка. Мнения судей разошлись, но два из трёх арбитров отдали победу Ивану, который одержал первую победу в новой для себя лиге.

– Сильно устал, даже на эмоции сил не было. Ручки поднял, порадовался и всё, – сказал после боя Иван Штырков. – Хороший, близкий бой, жёсткий соперник. Слава Богу, что у меня есть привычка переоценивать соперника и быть готовым максимально под любого. Думаю, что доля победы есть из-за этого психологического настроя. Бой получился очень равный, и исход поединка решила последняя минута. Вот этот последний клинч, когда я был у сетки, и осталась минута, понял, что вот это она, и она всё и решит. Я понял, кто сейчас забирает эту минуту, тот и «папа». Перевод в партер был импровизацией, был на характере – понял, что или сейчас сделаю что-то, или, отдав столько сил, поднимут руку не мне.

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