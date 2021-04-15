На чемпионате Европы по дзюдо разыграют медали и олимпийские баллы

В составе сборной России в Лиссабон отправились 18 спортсменов, в том числе и два представителя Свердловской области. Фото: Федерация дзюдо России

Сегодня в Португалии стартует чемпионат Европы по дзюдо. В составе сборной России в Лиссабон отправились 18 спортсменов, в том числе и два представителя Свердловской области.

В прошлом году континентальное первенство также должно было состояться весной, однако из-за пандемии турнир в Праге смогли провести только в ноябре. И вот, спустя пять месяцев, сильнейшие спортсмены Европы вновь будут бороться за медали чемпионата.

Сборная России отправила в Португалию мощный состав. Среди участников турнира олимпийский чемпион-2016 Хасан Халмурзаев (81 кг), двукратный чемпион мира Нияз Ильясов (100 кг), представляющий Свердловскую область, призёры чемпионатов мира Муса Могушков (73 кг) и Михаил Пуляев (66 кг). Также в составе российской команды за победу в Португалии будут бороться и действующие победители, и призёры чемпионата Европы – свердловчанин Михаил Игольников (90 кг), Яго Абуладзе (60 кг), Инала Тасоева (свыше 100 кг) иМадина Таймазова (70 кг).

Помимо медалей турнира на кону будут стоять важные баллы в мировой рейтинг, по которому спортсмены будут отбираться на Игры в Токио. Всего на Олимпиаде выступят 386 дзюдоистов: по 193 мужчин и женщин. 18 лучших мирового рейтинга в каждой весовой категории автоматически попадут в Токио, также право выставить по одному спортсмену в каждую категорию получит Япония на правах хозяйки соревнований. Ещё сто путёвок будут распределяться континентальными федерациями, на Европу выделено 13 путёвок, а список их обладателей будет оглашён уже после завершения квалификации. При этом каждая страна сможет выставить не более одного спортсмена в весовую категорию. Окончательные списки мирового рейтинга будут сформированы 28 июня 2021 года (началась квалификация 25 мая 2018 года).

Поэтому чемпионат Европы в Португалии послужит хорошим шансом для участников получить заветные баллы в рейтинге. Так, победитель турнира сможет пополнить свой счёт на 700, серебряный призёр – на 490, а бронзовый – на 350 очков. Отметим, что на данный момент свердловские спортсмены Нияз Ильясов и Михаил Игольников входят в число 18 сильнейших спортсменов мира в своих весовых категориях и имеют хорошие шансы отобраться на Олимпиаду. Игольников занимает восьмую строчку в рейтинге категории до 90 кг (лучший показатель среди россиян), а Ильясов – пятую строчку в рейтинге категории до 100 кг (также лучший показатель среди россиян). Предстоящий турнир в Португалии даёт шанс нашим спортсменам укрепить свои позиции.

Программа чемпионата Европы рассчитана на три дня (с 16 по 18 апреля). Сегодня, в стартовый день турнира, медали разыграют мужчины в весовых категориях 60 и 66 кг и женщины в категориях 48, 52 и 57 кг. Во второй соревновательный день, 17 апреля, на татами выйдут представители весовых категорий 73 и 81 кг у мужчин и 63 кг и 70 кг у женщин. Закроют соревновательную программу 18 апреля дзюдоисты в категориях 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях 78 и свыше 78 кг.

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