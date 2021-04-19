Михаил Игольников (слева) в схватке за третье место на чемпионате Европы. Фото: Габи Хуан/Пресс-служба EJU

В Португалии завершился чемпионат Европы по дзюдо. Российские дзюдоисты завоевали семь медалей турнира: одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых.

Свердловскую область на турнире представляли два спортсмена: Михаил Игольников (до 90 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг). Ильясов начал турнир уверенно, одержав три победы в первых схватках. Причём во втором раунде турнира жребий свёл его с чемпионом Европы-2017 Александром Куколем из Сербии, а в третьем – с действующим чемпионом мира, португальцем Жорже Фонсекой. Серба Нияз прошёл с большим трудом, уступая в схватке до последних секунд, а португальца россиянин поймал на ошибке и одержал досрочную победу.

Правда, сил в этих двух встречах было затрачено много, и их не хватило в решающих схватках. В полуфинале Нияз уступил грузину Варламу Липартелиани. Основного времени встречи для выявления сильнейшего спортсменам оказалось недостаточно, а в дополнительное время грузин совершил красивый бросок «прогибом» и одержал победу. Во встрече за бронзу Ильясов контролировал ситуацию и вёл в поединке, но затем неожиданно допустил ошибку и проиграл азербайджанцу Зелиму Котсоеву.

Михаил Игольников также уверенно начал своё выступление в Португалии. В первой встрече представитель Свердловской области одолел грека Теодороса Целидиса, а во второй – словака Милана Рандла. В четвертьфинале Игольников должен был встретиться с действующим чемпионом мира – голландцем Ноэлем ван 'т Эндом. Однако он снялся с турнира (по всей видимости, из-за травмы), и Михаил без борьбы вышел в полуфинал.

Схватка с грузином Бекой Гвиниашвили получилась упорной. Долгое время Игольников имел преимущество в виде замечания у соперника, однако во второй половине встречи после обоюдного падения спортсменов судьи дали грузину оценку «ваза-ари». Михаил бросился отыгрываться, но допустил ошибку, и Гвиниашвили совершил ещё один результативный бросок и одержал досрочную победу.

На встречу за бронзовую медаль против серба Неманьи Майдова Игольников настроился, с самых первых секунд работал первым номером и сумел провести свой коронный бросок – «подхват», заняв третье место на чемпионате Европы.

«Областная газета» связалась с Михаилом ИГОЛЬНИКОВЫМ, который поделился впечатлениями от прошедшего турнира.

– Первые две встречи были, скажем так, разминочными. А вот в четвертьфинале вы должны были бороться с голландцем Ноэлем ван 'т Эндом. Недавно вы проиграли ему на турнире в Дохе. Обидно было, что всё-таки не удалось здесь, в Португалии, взять реванш?

– Честно говоря, не знаю, травмировался он или нет. Просто не вышел на схватку. Я боролся на турнире, чтобы занять первое место, а не чтобы взять у него реванш. Думаю, мы с ним встретимся ещё не раз. Медали за то, что выигрываешь у своего прошлого обидчика, не дают.

– То, что перед полуфиналом вы отборолись на одну встречу меньше, это плюс или минус?

– Тяжело сказать. С одной стороны, сэкономил силы. С другой – может быть, лучше было бы и провести эту встречу, продышаться, не застаиваться. Хотя в первых двух схватках я сумел войти в соревновательный ритм.

– Полуфинал получился тяжёлым. В начале казалось, всё идёт по вашему сценарию, соперник старался бороться с односторонним захватом, но ничего не выходило. Ключевой момент – обоюдное падение, после которого грузину дали «ваза-ари»…

– Я считаю, что в этом эпизоде не было никакой оценки. Конечно, это повлияло на ход схватки, мне пришлось идти вперёд, отыгрываться. Побежал на него, оставалось мало времени. Пошёл ва-банк, но прогорел, совершил детскую ошибку.

– Тяжело настраиваться на борьбу за бронзу после проигранного полуфинала?

– Самое главное, что настроился. Всё равно нужно было бороться, завоёвывать эту медаль. Больше даже, наверное, не для себя, а для команды. Чтобы хоть какая-то медаль была. Для себя, конечно, хотелось золота.

– Бронзу вы выиграли довольно уверенно, но, казалось, не было никаких эмоций. Это осадок от поражения в полуфинале?

– Да, конечно. Всё-таки настраивался на победу. Кто-то радуется бронзе, но у нас в сборной планка так высоко, что бронзовая награда – это несерьёзно. Когда ты знаешь, что способен на большее, а в итоге получаешь не тот результат, на который рассчитывал, конечно, это расстраивает.

– Какие сейчас планы? Будете ли бороться в Казани на «Большом шлеме» (с 5 по 7 мая) или впереди уже только чемпионат мира в Будапеште и Олимпийские игры в Токио?

– На самом деле, затрудняюсь ответить. Тренерский штаб пока официально не объявлял состав на турнир в Казани. Но я предполагаю, что всё-таки выступлю на «Большом шлеме», хотя, повторюсь, это зависит не от меня.

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