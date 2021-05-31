Владимир Гладких: «Радуюсь победе как в первый раз»

Владимир Гладких (в красном) в схватке с Вахтангом Чидрашвили. Фото: пресс-служба МФС

На Кипре завершились юношеские и юниорские первенства, а также взрослый чемпионат Европы по самбо. Свердловскую область на трёх турнирах представляли девять спортсменов, и все завоевали медали.

Ранее «Областная газета» писала о том, что свердловские юноши и девушки выиграли три медали, а юниоры и юниорки – четыре. В заключительные дни соревнований на ковры выходили мужчины и женщины, Свердловскую область на турнире представляли Анна Балашова (до 80 кг) и Владимир Гладких (до 58 кг). Анна уступила в первой же встрече турнира украинке Наталье Ковальской, однако затем через утешительные встречи добралась до встречи за бронзу и выиграла её. Владимир Гладких, действующий чемпион мира, уверенно добрался до финала турнира на Кипре, где встречался с опытным грузином Вахтангом Чидрашвили. Встреча получилась упорной, но победителем из неё вышел свердловский спортсмен, завоевавший своё третье золото чемпионата Европы в карьере. После турнира Владимир Гладких поделился своими впечатлениями от выступления с «Областной газетой».

– Владимир, по жеребьёвке вы попали в «приведение» (дополнительная схватка перед стартом турнира для того, чтобы уровнять количество участников. – Прим. «ОГ») и боролись на одну встречу больше, чем многие ваши оппоненты. Насколько вообще эта лишняя встреча влияет на дальнейшее выступление?

– Я думаю, что эту встречу можно считать дополнительной разминкой. Понятно, что основная разминка идёт до соревнований, и уже во время турнира должна быть полная концентрация. На меня она особо не влияет. Мы ведь весь год готовимся, тренируемся. Мне без разницы, сколько схваток бороться. Нужно было бы три – боролся бы три. Пять – пять.

– До финала вы дошли довольно уверенно, одержав досрочные победы. Ожидали, что так всё сложится?

– Я не думал об этом. Валерий Глебович (Стенников – главный тренер сборной Свердловской области. – Прим. «ОГ») сказал мне перед турниром, что если есть хоть малейшая возможность провести болевой приём – надо ей пользоваться, не беречь силы, не жалеть соперника. В любой момент, как он говорит, можно поскользнуться и проиграть встречу, даже если до этого ты вёл в счёте. Поэтому старался пользоваться его советом, получилось до финала дойти довольно уверенно.

– Я так понимаю, что с соперником по финалу – Чидрашвили – вы знакомы давно. Проговаривали с тренером какую-то тактику на эту встречу?

– Да, с грузинским спортсменом я встречался до этого турнира три раза, и счёт был 2:1 в его пользу. Очень хотелось поквитаться с ним. Конечно, мы выстроили определённую тактику, я старался бороться как в 2017-м, когда я у него выиграл. В принципе, всё получилось. Да, не удалось его результативно бросить, но победа есть победа.

– Она стала для вас уже третьей на чемпионатах Европы. Эмоции всё те же, или начинаете привыкать к таким победам?

– Конечно, эмоции каждый раз – как впервые. Радуюсь каждой медали. Мы проводим колоссальную работу каждый год, готовимся, тренируемся. Я не сравниваю победы, для меня важна каждая. На разных турнирах я выступаю в разных кондициях, по-разному готов. Плюс жеребьёвка разная. Поэтому, конечно, очень рад очередной золотой медали.

– Турнир вновь прошёл без зрителей. Насколько для вас конкретно важна поддержка болельщиков, или же во время схватки не обращаете на это внимание?

– Уже постепенно начинаем к этому привыкать. В ноябре боролся на чемпионате мира – было непривычно и странно. Сейчас уже нормально воспринимаю. Да и во время схватки стараешься слышать только голос тренера, полностью концентрироваться.

Комментарий Главный тренер сборной Свердловской области по самбо Валерий Стенников поделился с «Областной газетой» своим мнением по поводу выступления подопечных: – Что касается оценки выступления наших спортсменов, то я всегда говорю так: «Золото есть – уже хорошо». Все вернулись с медалями, что не может не радовать, но, конечно, всегда хочется большего. Могли выступить лучше, где-то не повезло. Очень доволен Владимиром Гладких, в финале в соперниках был трёхкратный чемпион мира. Грамотно тактически отборолся и выиграл, всем всё доказал. Ну, а про юношей и юниоров могу сказать, что были и хорошие выступления, но есть и где добавлять.

Результаты Юноши и девушки: Яна Джумаева (до 59 кг) – 1-е место

Дарья Речкалова (до 80 кг) – 1-е место

Герман Сорокин (до 53 кг) – 3-е место Юниоры и юниорки: Екатерина Цыберт (до 59 кг) – 1-е место

Иван Луканин (до 79 кг) – 1-е место

Оксана Кобелева (до 54 кг) – 2-е место Людмила Налетова (до 72 кг) – 2-е место Мужчины и женщины: Владимир Гладких (до 58 кг) – 1-е место

Анна Балашова (до 80 кг) – 3-е место

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