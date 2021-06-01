Екатеринбург в июне впервые примет командный Кубок России по боксу

Призовой фонд соревнований составит 20 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург впервые примет командный Кубок России по боксу среди мужчин. В столицу Урала приедут сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения.

Призовой фонд соревнований составит 20 млн рублей. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, денежные призы распределят следующим образом: 10 млн рублей получит команда, занявшая первое место, 7 млн рублей – второе место и 3 млн рублей – третье место. В каждой команде будет по 20 спортсменов – по два человека в каждой из 10 весовых категорий.

Чтобы доказать своё право на участив кубке России, занявшие в прошлом году последние четыре места команды проведут наибольшее количество поединков в предварительном турнире. После отборочного этапа пройдёт жеребьёвка между участниками 10 команд, после которой состоятся 120 боёв. Далее пройдут поединки за третье место и финал. Церемония открытия Кубка состоится 14 июня.

По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, солидный призовой фонд привлечёт в Екатеринбург сильнейших боксёров со всей России.

Как писала «Областная газета», Екатеринбург в ближайшие годы примет ещё два крупных соревнования по боксу. В апреле 2022 года в Качканаре пройдёт первенство страны среди юношей 13–14 лет, а перед Универсиадой-2023 в регионе состоится первенство среди студентов. Эти планы обсудили Кирилл Щекутьев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член правления Свердловской областной федерации бокса Егор Мехонцев в конце марта.