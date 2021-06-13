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13 июня 2021, 22:25

Боксёр Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Александр Поветкин

"Русский витязь" является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002 и 2004 годы). Фото: Владимир Мартьянов

Российский боксёр Александр Поветкин 13 июня 2021 года объявил о решении завершить спортивную карьеру. Спортсмен связал это с проблемами со здоровьем.

Поветкин сообщил, что на здоровье сказалось и то, что он переболел коронавирусом.

"Годы берут своё. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдёт, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается", - сообщил 41-летний боксёр на сегодняшней пресс-конференции.

Он не исключил, что может вернуться в спорт, если "будут хорошие предложения", однако зарекаться не стал.

В Федерации бокса России ТАСС сообщили, что после завершения карьеры Александр Поветкин может заняться общественноц деятельностью.

"Русский витязь" является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002 и 2004 годы). Он одержал 36 побед (25 из них нокаутом). В его карьере были также три поражения и одна ничья. Кроме того, в его карьере был громкий допинг-скандал. В его крови якобы обнаружили небольшое количество мельдония. Его исключали из всех рейтингов, однако Александр продолжал выходить на ринг. Затем боксёрские федерации, взяв ещё несколько проб у российского спортмена, признали его невиновным и восстановили в рейтингах.

В марте этого года он проиграл Диллиану Уайту из Великобритании и лишился временного титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Областная газета Свердловской области

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