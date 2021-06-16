Евгений Куйвашев и Костя Цзю обсудили создание центра подготовки боксёров международного класса на Урале

Губернатор и спортсмен обсудили планы по созданию в регионе центра подготовки боксёров международного класса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и уроженец Серова, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю провели в Екатеринбурге рабочую встречу. Она была посвящена развитию бокса в регионе и формированию спортивной инфраструктуры для жителей Среднего Урала.

«Бокс – один из самых популярных видов спорта в Свердловской области. Интерес к нему неуклонно растет. Сегодня боксом занимаются более девяти тысяч жителей области, работают более ста профессиональных тренеров», — сказал глава региона. Губернатор также напомнил, что в 2019 году в Екатеринбурге прошёл Чемпионат мира по боксу. А в эти дни в столице Урала проходит Кубок России по боксу среди мужчин (19-40 лет) на базе КРК "Уралец".

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев и Костя Цзю обсудили амбициозные планы по созданию в регионе своеобразного центра подготовки спортсменов международного класса благодаря развитию инфраструктуры, созданию новых спортивных объектов.

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