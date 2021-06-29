Уральский спортсмен получил звание "Заслуженный тренер России" посмертно

Евгений Куйвашев с будущими звёздами российского и мирового бокса на открытии школы имени Александра Николаева. Фото: департамент информполитики СО

Уральский тренер по боксу Александр Николаев получил звание "Заслуженный тренер России" посмертно. 21 июня ему бы исполнилось 65 лет.

В 2019 году ему было предоставлено помещение в 500 кв. м в Каменске-Уральском, а в прошлом году вручён сертификат на 13,5 миллиона рублей для оснащения будущей школы бокса. К сожалению, тренер до её открытия не дожил. Он скончался год назад. Школу бокса имени Александра Николаева в октябре 2020 года открывала его дочь Ольга Кочеткова.

"Посмертно звание "Заслуженный тренер России" присваивается впервые. Николаев Александр Фёдорович воспитал много чемпионов России и Европы по боксу. Одним из знаменитых воспитанников является боксёр Александр Беспутин, который в 2019 году завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Последние 1,5 года жизни Александр Фёдорович занимался созданием школы бокса "Гонг Победы", - рассказали в Свердловской областной федерации бокса.