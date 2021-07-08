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8 июля 2021, 14:47

Названа предварительная дата боя-реванша Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

Пётр Ян

Пётр Ян лишился своего чемпионского пояса после запрещённого удара. Фото: Павел Ворожцов.

Стала известна предварительная дата боя-реванша уральца Петра Яна и амерканца ямайского происхождения Алджамейна Стерлинга. Им предстоит "переиграть" мартовский поединок.

Возможные дату и место встречи двух бойцов озвучил представитель уральца Саят Абдрахманов. Именно он занимается развитием карьеры Петра Яна в UFC.

"30 октября в Абу-Даби пройдёт турнир. Мы давно говорили UFC, что готовы на эту дату, и в организации готовы сделать этот бой. Всё сейчас зависит от Стерлинга. Он говорит о том, что врачи до сих пор не допускают его к полноценным тренировкам... Когда врачи дадут ему зелёный свет для полноценных тренировок, тогда можно будет завершить переговоры", – передаёт слова менеджера пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил".

Ранее президент UFC Дэйн Уайт заявил о том, что реванш может состоятся в октябре, и бой находится в разработке.

Напомним, первая встреча Яна и Стерлинга прошла в марте. Тогда уралец выполнил запрещённый удар, получил дисквалификацию и лишился титула чемпиона организации, который завоевал годом ранее.

Подробнее об этом "Областная газета" писала в статье "Колено Яна и слёзы Стерлинга: как российский чемпион потерял свой пояс".

Добавим, 10 марта Пётр Ян покинул топ-10 сильнейших бойцов UFC.

Областная газета Свердловской области

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