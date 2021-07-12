Тим Цзю одержал девятнадцатую победу, нокаутировав Стива Спарка

Тимофей Цзю остаётся непобедимым после 19 боёв. Скриншот «No Limit Boxing»

Тим Цзю (он же Тимофей Константинович Цзю) выиграл у австралийца Стива Спарка нокаутом в третьем раунде. Для Тима эта победа стала 19-й в карьере, и у него по-прежнему ни одного поражения.

26-летний сын Кости Цзю провёл бой в Австралии. Изначально Тим должен был встречаться с боксёром Майклом Зерафой, но тот отказался из-за ковидных ограничений в стране. В итоге Зерафу заменил Стив Спарк.

Спарк оказался в нокдауне в третьем раунде после удара по корпусу. После Тим вновь нанёс точный удар в район печени, и Спарк опять оказался в лежачем положении. Судья остановил поединок, объявив Цзю победителем.

Таким образом, Тим защитил глобальный пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в первой средней весовой категории и завоевал титул чемпиона стран Содружества в весовой категории до 69,9 кг. Он же является обладателем титула чемпиона Австралии в полусреднем весе. На его счету 19 боёв (все они прошли в Австралии). Из них 15 побед нокаутом.